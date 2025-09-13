Für unter 20 Euro bei Amazon: Dieses Ladegerät ersetzt euer komplettes Netzteil-Chaos

Bei Amazon bekommt ihr aktuell ein Multiport-Ladegerät des Herstellers Ugreen mit 65 Watt Leistung zum stark vergünstigten Preis. Wir haben uns die Details des Angebots angesehen.

Das Multiport-Ladegerät des Herstellers Ugreen kommt mit zwei USB-C- und einem USB-A-Port und einer Gesamtleistung von 65 Watt. Der Charger ist mit der fortschrittlichen Ladetechnik Programmable Power Supply (PPS) ausgestattet und unterstützt Super Fast Charge 2.0. Bei Amazon kostet euch das Ladegerät aktuell nur 16,98 Euro statt 27,99 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).

Was bietet das USB-C-Ladegerät von Ugreen?

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Robustes und schlankes Design

Gute Portabilität

Ladeleistung bei Anschluss mehrerer Geräte nicht immer optimal

Mit dem Ugreen-Ladegerät könnt ihr gleichzeitig drei Geräte wie Smartphones, Tablets oder Laptops aufladen, wobei die intelligente Stromverteilung für eine möglichst optimale Leistung für jedes Gerät sorgt. Ein MacBook Air M2 beispielsweise kann mit dem Charger in nur 30 Minuten von 0 Prozent auf bis zu 51 Prozent aufgeladen werden.

Durch das verhältnismäßig platzsparende Design passt das Ugreen-Ladegerät gut in die Hosentasche und ist deshalb für de Einsatz unterwegs geeignet. Ein umfassendes, integriertes Schutzsystem sorgt für eine sichere Aufladung und schützt vor Kurzschluss, Überspannung, Überhitzung und Überstrom.

Kompatibel ist das Ladegerät unter anderem mit dem MacBook Pro M3 14", MacBook Pro 13" 2022 M2, MacBook Pro M1 16"/14" und 13", MacBook Air 13", HP Spectre, MateBook, Chromebook, iPad Pro M1/ Air und Tablets; iPhone 16/ 16 Pro/ 16 Pro Max/ 16/ 15 Pro/ 15 Pro Max/14 /14 Pro/ 14 Pro Max/ iPhone 13 Pro / 13, AirPods Pro, MagSafe sowie Samsung Galaxy S25/ S24/ S23 / S22 / S21, Google Pixel 9,8,7 Pro, Pixel 6, Pixel 5 und Pixel 4.

Wie bewerten bisherige Käufer bei Amazon das Ladegerät von Ugreen?

Die bisherigen Käufer bewerten das USB-C-Ladegerät von Ugreen mit insgesamt 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 4.000 Rezensionen und äußern sich unter anderem positiv über die allgemeine Qualität und das robuste sowie schmale Design. Allerdings wird von manchen Rezensenten die Ladeleistung bemängelt. In der Tat ist diese zwar mit 65 Watt hoch, wenn man nur ein einzelnes Gerät an den Charger anschließt, bei Anschluss mehrere Geräte kann diese aber durchaus nicht optimal sein. Für den günstigen Preis geht die Leistung des Ladegeräts aber sicher mehr als in Ordnung.

