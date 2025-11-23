Für unter 300 Euro: Amazon verschleudert Home-Office-Laptop von Lenovo

Bei Amazon bekommt ihr aktuell einen gut für euer Home Office oder die Arbeit unterwegs geeigneten Laptop vom Hersteller Lenovo zum stark reduzierten Preis. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch parat.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das Laptop Lenovo IdeaPad 1 ist mit einem 15,6-Zoll-Full-HD-Display, AMD-Ryzen-3-Prozessor, 8 GB RAM, einer 512 GB SSD sowie Windows 11 als Betriebssystem ausgestattet und kostet euch aktuell bei Amazon nur 289,99 Euro statt 399 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).

Lenovo IdeaPad 1, 15,6 Zoll Statt 399 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.11.2025 21:22 Uhr

Anzeige

Was bietet der Laptop von Lenovo?

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Kompaktes Design

Nicht für rechenintensive Anwendungen wie Games geeignet

Der Lenovo-Laptop weist mit seiner Gehäusegröße von nur 17,9 mm und seinem Gewicht von 1,58 kg eine kompakte und leichte Bauweise auf. Für die grafische Darstellung auf dem Display sorgt ein integrierter Grafikchip von AMD. In dem Notebook sind sowohl Webcam als auch Mikrofon integriert, sodass ihr für Videocalls gut aufgestellt seid, wobei die Webcam über eine physische Abdeckung zur Wahrung euer Privatsphäre verfügt.

Die Smart-Noise-Cancelling-Funktion sorgt dafür, dass während Videotelefonaten störende Hintergrundgeräusche ausgeblendet werden. Für die Audiowiedergabe sind zwei Dolby-Lautsprecher verbaut. Ins Internet gelangt ihr mit dem Lenovo IdeaPad per WiFi, an Anschlüssen sind zweimal USB-A, einmal USB-C, ein Slot für SD-Karten, ein HDMI-Anschluss und ein Kopfhörer- / Mikrofon-Kombi-Anschluss vorhanden.

Der Akku des Notebooks hält laut Hersteller bis zu 10 Stunden ohne Aufladung durch. Der Hersteller gewährt euch auf das Gerät 24 Monate Garantie sowie drei Monate Premium Care.

Lenovo IdeaPad 1, 15,6 Zoll jetzt ab 289,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.11.2025 21:22 Uhr

Anzeige

Für wen eignet sich der Laptop von Lenovo?

Der Laptop von Lenovo ist sicher am besten geeignet für alle, die ein günstiges Notebook für die Arbeit im Home-Office und unterwegs, sowie für Multimedia-Anwendungen wie Streaming und Bildbearbeitung suchen.

Bezüglich seiner Hardware und Ausstattung bietet das Notebook sicher ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, außerdem ist die kompakte Bauweise insbesondere für den Einsatz unterwegs von Vorteil. Für rechenintensive Anwendungen wie aktuelle Games ist das Gerät aber nicht mit der notwendigen Rechenpower ausgestattet.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.