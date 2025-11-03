Für unter 400 Euro: MediaMarkt verkauft Lenovo-Laptop historisch günstig

Beim Anbieter MediaMarkt ist aktuell ein Laptop der beliebten IdeaPad-Reihe von Lenovo zum unschlagbaren Preis erhältlich. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Das Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 kommt mit einem 15,6-Zoll-Display, AMD Ryzen-5-Prozessor, 8 GB RAM, einer 512-GB-SSD sowie Windows 11 als Betriebssystem und kostet euch bei MediaMarkt nur 399 Euro statt 499 Euro UVP (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Laut Preisvergleich ist das der günstigste Preis, zu welchem das Laptop bislang erhältlich war.

Lenovo IdeaPad Slim 3, 15,6 Zoll Statt 499 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 10:06 Uhr

Was bietet das IdeaPad-Slim-Laptop von Lenovo?

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Hochwertiges Display

Umfangreiche Ausstattung mit Schnittstellen

Nicht für Videobearbeitung und aktuelle Games geeignet

Die verwendete IPS-Technologie sorgt gemeinsam mit dem verbauten AMD- Radeon-610M-Grafikchip für ein scharfes und farbenfrohes Bild auf dem WUXGA-Display des Lenovo-Laptops, welches über 1920 x 1080 Pixel Auflösung verfügt.. Für Verbindungen des Geräts sorgen integriertes WiFi und Bluetooth, während als Anschlüsse USB-A, USB-C, HDMI und DisplayPort zur Verfügung stehen. Außerdem ist ein Kopfhörer-Anschluss an dem Notebook vorhanden.

Das Lenovo-Notebook verfügt über eingebaute Lautsprecher, ein eingebautes Mikrofon und eine integrierte HD-Webcam. Der Akku des Laptops verfügt über eine Kapazität von 47 Wh und hält ohne Aufladung bis zu sieben Stunden durch.

Lenovo IdeaPad Slim 3, 15,6 Zoll jetzt ab 399,00 € bei MediaMarkt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 10:06 Uhr

Für wen eignet sich des IdeaPad-Slim-Laptop von Lenovo?

Das IdeaPad-Laptop von Lenovo ist gut für alle geeignet, die einen günstiges Notebook für die Arbeit zuhause und unterwegs, für Multimedia-Anwendungen wie das Streamen von Filmen und Serien, sowie für Bildbearbeitung suchen.

Highlights des Geräts sind sicher das hochwertige Display sowie die gute Ausstattung mit Schnittstellen. Für sehr rechenintensive Anwendungen wie aktuelle Games oder Videobearbeitung verfügt der Lenovo-Laptop aber nicht über die notwendige, leistungsstarke Hardware.

So finden wir die besten Schnäppchen

