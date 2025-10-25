Für unter 5 Euro: Amazon verschleudert praktisches Smartphone-Zubehör fürs Auto

Wer gerade Bedarf an einer magnetischen Smartphone-Halterung für sein Auto hat, bekommt bei Amazon ein beliebtes Modell des Herstellers Oono zum stark vergünstigten Preis. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wer sein Smartphone auf legale Weise im Auto benutzen möchte tut gut daran, sich eine entsprechende Halterung zuzulegen. Mit der Oono Mount-Handyhalterung bekommt ihr bei Amazon ein beliebtes Gadget für diesen Verwendungszweck zum absoluten Sparpreis von nur 4,99 Euro statt 8,95 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).

Oono Mount Handy Halterung Statt 8,95 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.10.2025 19:30 Uhr

Anzeige

Was bietet die Oono Mount-Handyhalterung?

Die magnetische Smartphone-Halterung eignet sich für alle iPhone-Modelle von iPhone 5 bis iPhone 14 sowie für Handys der Hersteller Samsung und Google. Besonders praktisch: Alternativ kann mit der Mount-Handyhalterung auch der Co-Driver No1 vom gleichen Hersteller befestigt werden.

Die Magnethalterung kommt mit zwei runden Magneten, die ihr problemlos an eurem Smartphone oder auch an anderem Autozubehör anbringen könnt. Die Halterung selbst wird einfach an den Lüftungsschlitzen im Innenraum eures Autos befestigt und kann anschließend auf einfache Weise beliebig verschoben oder auf Wunsch auch wieder entfernt werden. Die Oono Mount-Halterung misst dabei sparsame 4,4 x 4,4 x 3,7 cm und ist mit nur 50 g ein echtes Leichtgewicht.

Oono Mount Handy Halterung jetzt ab 4,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.10.2025 19:30 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich der Kauf der Oono Mount-Handyhalterung?

Grundsätzlich lohnt sich der Kauf der magnetischen Halterung für jeden, der Bedarf an einer einfach handhabbaren Möglichkeit hat, sein Handy im Auto in Griffweite zu haben. Natürlich solltet ihr darauf achten, dass euer Smartphone-Modell von der Halterung unterstützt wird (siehe oben).

Geeignet ist die Oono Mount-Halterung darüber hinaus wie bereits erwähnt auch für Besitzer des Oono Co-Driver No1. Diese und Besitzer unterstützter Handys können beim derzeit sehr günstigen Preis des Gadgets also mit einem Kauf nichts falsch machen.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.