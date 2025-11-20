Für unter 500 Euro: MediaMarkt verkauft KI-Laptop von Lenovo zum Rekordpreis

Bei MediaMarkt bekommt ihr aktuell ein Laptop des Herstellers Lenovo, das sich unter anderem durch seine ausgeprägte Unterstützung von KI-Funktionen auszeichnet. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Bei dem Lenovo IdeaPad Slim 3x handelt es sich um einen sogenannten Copilot+ PC, der mit dem neuen Snapdragon X Prozessor ausgestattet ist und speziell für KI-gestützte Aufgaben entwickelt wurde. Weitere Specs sind ein 15,3-Zoll-Display, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Qualcomm-Adreno-Onboard-Grafik und Windows 11 Home als Betriebssystem. Bei MediaMarkt bekommt ihr das Notebook im Rahmen der Black Week bis zum 27.11.2025 für nur 499 Euro statt 599 Euro UVP (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Laut Preisvergleich ist das der günstigste Preis, zu dem der KI-Laptop bislang erhältlich war.

Was bietet das KI-Laptop von Lenovo?

Umfangreiche KI-Funktionen

Robuste Bauweise

Lange Akku-Laufzeit

Nicht für rechenintensive Anwendungen geeignet

Das Display des Lenovo IdeaPad Slim 3x verfügt über WUXGA-Auflösung und kommt im 16:10-Format sowie mit IPS-Technologie. Dank der TÜV-Zertifizierung für geringe Blaulicht-Emissionen werden die Augen auch bei längeren Arbeitssitzungen geschont. Das Metall-Gehäuse des Geräts sorgt für eine hochwertige Optik sowie eine hohe Robustheit des Geräts.

Auch wurde bei dem Lenovo-Laptop viel Wert auf Sicherheit gelegt: So gibt es sowohl einen Fingerabdruck-Sensor, als auch eine mechanische Abdeckung für die Webcam. Der Akku des Notebooks verfügt über eine Schnellladefunktion, sodass laut Hersteller die Betriebsdauer mit 15 Minuten Aufladung um zwei Stunden verlängert werden kann. Die Laufzeit des voll aufgeladenen Akkus beträgt laut Hersteller bis zu einen Tag.

Für wen lohnt sich das KI-Laptop von Lenovo?

Das KI-Laptop von Lenovo lohnt sich für alle, die ein robustes Laptop für alltägliche Anwendungen wie Office und Surfen, sowie für Multimedia-Anwendungen wie Streaming zum günstigen Preis suchen. Außerdem sind natürlich die ausgeprägten KI-Fähigkeiten des Notebooks interessant.

Des Weiteren verfügt das Gerät über eine stattliche Akku-Laufzeit, was es gut für den Einsatz unterwegs geeignet macht. Für sehr leistungsintensive Anwendungen wie Videobearbeitung oder aktuelle Games ist das Laptop allerdings mangels der erforderlichen, starken Hardware nicht geeignet.

