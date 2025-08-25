Für unter 70 Euro: Lidl verkauft All-in-One-Drucker von HP zum Spitzenpreis

Im Online-Shop von Lidl ist aktuell ein All-in-One-Drucker des Herstellers HP zum Spitzenpreis von unter 70 Euro erhältlich. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch.

Das All-in-One-Gerät HP Envy 6010e inklusive Drucker, Scanner und Kopierer ist besonders gut für den Einsatz im Home-Office geeignet und im Lidl-Online-Shop momentan für nur 59,99 Euro statt 94,90 Euro UVP erhältlich (Angebot bei Lidl ansehen). Hinzu kommen noch 5,95 Euro Versandkosten, sodass ihr insgesamt bei 64,95 Euro herauskommt. Im Vergleich dazu, was andere Händler verlangen, ist das aber immer noch ein Top-Preis.

Was bietet der Multifunktions-Drucker von HP?

All-in-One-Drucker Envy 6010e Statt 94,90 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 11:57 Uhr

Günstiger Preis

Einfache Einrichtung

Kabellose Bedienung per WiFi und Bluetooth

Für Fotodruck geeignet

Keine sehr schnelle Druckgeschwindigkeit

Mit dem HP Envy 6010e habt ihr die Möglichkeit, kabellos per WLAN oder Bluetooth zu drucken. Dank des unterstützten, randlosen Ducks ist das All-in-One-Gerät nicht nur zum Drucken von Dokumenten, sondern auch von Fotos geeignet.

Mit der HP-Smart-App kann der Multifunktions-Drucker schnell eingerichtet werden. Die WiFi-Schnittstelle verfügt über eine Selbstreparatur-Funktion, die Verbindungsprobleme erkennt und eigenständig behebt. Dadurch werden Unterbrechungen im Druckvorgang deutlich reduziert.

Die Druckgeschwindigkeit des HP Envy 6010e beträgt 10 Seiten pro Minute in Schwarz-Weiß und sieben Seiten pro Minute in Farbe. Im Lieferumfang sind außer dem Multifunktions-Drucker selbst eine HP-305-Setup-Druckerpatrone mit schwarzer Farbe, eine HP-305-Setup-Druckerpatrone mit Cyan, Magenta und Gelb sowie eine Bedienungsanleitung enthalten.

Für wen lohnt sich der Multifunktions-Drucker von HP?

Die Anschaffung des All-in-One-Druckers von HP lohnt sich für alle, die auf der Suche nach einem günstigen Drucker mit integriertem Scanner und Kopierer sind. Der HP Envy 6010e lässt sich leicht einrichten sowie drahtlos per WiFi oder Bluetooth bedienen und eignet sich für den Dokumenten- und den Fotodruck. Ein Kritikpunkt ist allerdings die nicht allzu hohe Druckgeschwindigkeit des Multifunktions-Geräts.

All-in-One-Drucker Envy 6010e jetzt ab 59,99 € bei Lidl Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 11:57 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen

