Für unter 8 Euro bei Amazon: Dieses Smart-Home-Gadget macht euer Leben leichter

Bei Amazon bekommt ihr gerade eine smarte Steckdose zum Steuern eurer elektrischen Geräte zum stark vergünstigten Preis von unter acht Euro. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Die smarte Steckdose Tapo P100 vom Hersteller TP-Link lässt euch angeschlossene Geräte per WLAN steuern und kostet euch bei Amazon aktuell nur 7,99 Euro satt 12,90 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen). Bei Interesse solltet ihr mit einem Kauf nicht zu lang warten, denn das Angebot ist zeitlich befristet und gilt nur, solange der Vorrat reicht.

Was leistet die smarte Steckdose von TP-Link?

Einfache Installation

Unterstützt Steuerung per App und Sprache

Gutes Pres-Leistungs-Verhältnis

Zeigt nicht den Stromverbrauch angeschlossener Geräte an

Mit der smarten WLAN-Steckdose von TP-Link könnt ihr jeden angeschlossenen Verbraucher wie zum Beispiel eure Beleuchtung oder eure Kaffeemaschine intelligent steuern. Dazu steht euch die kostenlose Tapo-App für iOS und Android zur Verfügung, außerdem ist die smarte Steckdose kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant und kann so auch per Sprachbefehl gesteuert werden.

Die Tapo-Steckdose unterstützt die Einrichtung von Zeitplänen für automatisches Ein- und Ausschalten der angeschlossenen Verbraucher, ein Fernzugriff ist von jedem beliebigen Ort aus möglich. Außerdem gibt es einen Abwesenheitsmodus. Die smarte Steckdose benötigt keinen zusätzlichen Hub oder Bridge und kann innerhalb weniger Minuten über das heimische WLAN eingerichtet werden.

Wie bewerten bisherige Käufer die smarte Steckdose von Tapo?

Bisherige Käufer auf Amazon zeigten sich zufrieden mit der smarten Steckdose von TP-Link und vergaben als Bewertung insgesamt 4,6 von 5 Sternen bei über 70.000 Bewertungen. Von den Rezensenten gelobt werden dabei unter anderem die einfache Einrichtung, die zuverlässige Funktion und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis der smarten Steckdose von TP-Link.

Allerding kann als Nachteil gelten, dass der Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte nicht an der Steckdose angezeigt wird. Außerdem kann die smarte Steckdose aufgrund ihrer Bauweise benachbarte Steckdosen verdecken.