Für unter 8 Euro bei Amazon: Dieses Zubehör löst ein nerviges Laptop-Problem

USB-Anschlüsse sind bei modernen Laptops häufig Mangelware. Eine Lösung ist die Verwendung eines USB-Hubs, der aus einem Port mehrere macht, im Fall des Acer-USB-3.0 Hubs gleich vier. Das praktische Zubehör bekommt ihr bei Amazon für kurze Zeit zum reduzierten Preis von unter 8 Euro.
Der USB-3.0-Hub vom beliebten Hersteller Acer bietet vier USB-3.0-Ports mit 5 Gbps Datenübertragung und ist mit einem 60 cm langen Kabel für eine flexible Positionierung ausgestattet um gleichzeitig bis zu vier Geräte wie Maus, Tastatur, Festplatten oder USB-Sticks anzuschließen. Bei Amazon kostet euch das praktische Zubehör aktuell nur 7,99 Euro statt 12,90 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).
Was bietet der USB-3.0-Hub von Acer?
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Hohe Datenübertragungsrate
- Kompakte Bauweise
- Eigene Stromversorgung für leistungshungrige Geräte erforderlich
Der USB-Hub verfügt über ein sehr schlankes Design, sodass das Gerät nur 1 cm dünn und unter 50 g leicht ist. Durch die Plug & Play-Funktion ist keine Installation von Treibern erforderlich, ihr könnt den Hub direkt nach dem Anschließen verwenden. Für eine stabile Leistung bei Anschluss mehrerer Geräte ist ein USB-C-Anschluss vorhanden.
Für die hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit wiederum zeichnet ein GL3510-Chip verantwortlich, der laut Hersteller Übertragungsraten von bis zu 5 Gbps ermöglicht. Der USB-Hub unterstützt Windows 10/ 8/ 7/ Vista/ XP, macOS 10.6 und höher, Linux 2.6.14 und höher und stellt OTG-Unterstützung für mobile Geräte zur Verfügung.
Für wen eignet sich der USB-3.0-Hub von Acer?
Der USB-3.0-Hub von Acer lohnt sich für alle, die viele USB-Geräte an einen Rechner anschließen müssen, wie zum Beispiel Menschen, die im Home Office arbeiten.
Auch die bisherigen Käufer des Hubs bei Amazon äußern sich positiv über das Gerät und vergaben im Schnitt 4,6 von 5 Sternen bei über 10.000 Bewertungen. Dabei hoben die Rezensenten besonders die kompakte Bauweise, die stabile Datenübertragung und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis hervor. Ein Kritikpunkt ist allerdings, dass der Hub für leistungshungrige Geräte eine eigene Stromversorgung über USB-C benötigt.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.