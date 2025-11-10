Für unter 80 Euro: MediaMarkt verkauft Curved-Gaming-Monitor zum Schnäppchenpreis

Bei MediaMarkt bekommt ihr noch für begrenzte Zeit einen Gaming-Monitor mit Curved-Design des Herstellers MSI zum Schnäppchenpreis von weniger als 80 Euro. Wir haben ins das Angebot angehen und die Details für euch zusammengestellt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der Gaming-Monitor von MSI mit Curved-Design kommt mit 23,6 Zoll Bilddiagonale, Full-HD-Auflösung, 1 ms Reaktionszeit sowie einer Bildwiederholrate von 18 Hertz und kostet euch bei MediaMarkt aktuell nur 79 Euro statt 129 Euro UVP (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Das Angebot gilt allerdings nur bis zum 13.11.2025 um 9 Uhr, sodass ihr bei Interesse mit einem Kauf nicht zu lange warten solltet.

MSI MAG 244CDE, 23,6 Zoll Statt 129 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 15:54 Uhr

Anzeige

Was bietet der Curved-Gaming-Monitor von MSI?

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Hohe Bildwiederholfrequenz

Geringe Reaktionszeit

Curved-Design

Nur Full-HD-Auflösung

Die hohe Bildwiederholfrequenz des Gaming-Monitors von MSI sorgt in Kombination mit der geringen Reaktionszeit für eine Reduktion von Bewegungsunschärfe und Tearing, durch die Adaptive-Sync-Technologie wiederum wird eine synchronisierte Bildausgabe zwischen Grafikkarte und Monitor erreicht.

An Anschlüssen verfügt der MSI-Monitor über einmal HDMI 2.0b, einmal DisplayPort 1.2a und einen 3,4-mm-Klinkenanschluss. Die Krümmung de Displays beträgt 1500R, was für ein vergrößertes Sichtfeld sowie einer Reduktion der Belastung für die Augen sorgt.

MSI MAG 244CDE, 23,6 Zoll jetzt ab 79,00 € bei MediaMarkt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 15:54 Uhr

Anzeige

Für wen lohn sich der Curved-Gaming-Monitor von MSI?

Der Gaming-Monitor von MSI lohnt sich für alle, die einen günstigen Gaming-Monitor mit für den Preis guten Leistungswerten suchen. Hervorzuheben sind hier besonders die hohe Bildwiederholfrequenz und die geringe Reaktionszeit. Das Curved-Design des Monitors ist natürlich ein weiterer Vorteil, ebenso die Adaptive-Sync-Unterstützung.

Als Nachteil kann allerdings gelten, dass das Display nur eine Full-HD-Auflösung bietet, was für anspruchsvolle Gamer eher zu wenig ist. Auch die Größe des Monitors dürfte für genannte Gruppe nicht ausreichend sein.