Für weniger als 10 Euro: Amazon verschleudert Ladegerät-Set mit Kabel

Wer gerade Bedarf an einem günstigen Ladegerät mit Kabel hat, sollte bei Amazon vorbeischauen: Dort gibt es ein entsprechendes Set des Herstellers Anker zum Schnäppchenpreis zu kaufen.
Das Ladegerät vom Hersteller Anker kommt mit einer Leistung von 20 Watt und inklusive Kabel mit 1,5 Meter Länge. Das Set bekommt ihr bei Amazon gerade zum Spitzenpreis von nur 9,49 Euro statt 15,99 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).
Was bietet das Ladegeät von Anker?
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Kompakte Größe
- Ladekabel wird mitgeliefert
- Nicht für leistungshungrige Geräte wie Laptops geeignet
Durch seine kompakten Abmessungen ist das Anker-Ladegerät gut für den Transport geeignet. Die Leistung von 20 Watt ist ausreichend für das schnelle Aufladen von Smartphones wie dem iPhone 15 oder Samsung-Galaxy-Smartphones. Der Charger verfügt über einen USB-A- und einen USB-C-Anschluss, die ihr bei Bedarf gleichzeitig nutzen könnt. Durch das integrierte Multiprotect-Sicherheitssystem sind eure Geräte während des Ladens vor Überladung und Überhitzung geschützt.
Im Lieferumfang sind neben dem Ladegerät ein USB-C-Kabel mit 1,5 Meter Länge und eine Bedienungsanleitung enthalten. Der Hersteller gewährt euch auf das Gerät eine Garantie von 18 Monaten.
Wie bewerten bisherige Käufer das Ladegerät von Anker?
Bisherige Käufer bei Amazon bewerten das Anker-Ladegerät mit 4,7 von 5 Sternen bei über 7.000 Bewertungen. Gelobt werden von den Rezensenten unter anderem das gute Preis-Leistungsverhältnis, das kompakte Design, die gute Verarbeitung sowie die praktische Länge des mitgelieferten USB-C-Kabels.
Allerdings gibt es unter den Rezensenten auch kritische Stimmen bezüglich der Ladeleistung des Geräts, welche mit 20 Watt für das Aufladen leistungshungriger Geräte wie Laptops etwas knapp bemessen ist.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.