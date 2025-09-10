Für weniger als 10 Euro bei Amazon: Dieser kompakte Multiport-Charger lädt drei Geräte gleichzeitig

Bei Amazon ist aktuell ein kompaktes Multiport-Ladegerät des Herstellers Ugreen zum stark reduzierten Preis von weniger als 10 Euro erhältlich. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch.

Das Multiport-Ladegerät vom Hersteller Ugreen verfügt über eine Leistung von 30 Watt und ist mit zwei USB-C- sowie einem USB-A-Anschluss ausgestattet. Aktuell bekommt ihr das Gerät bei Amazon zum Preis von nur 9,79 Euro statt 18,99 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).

Ugreen-Ladegerät, 30 Watt Statt 18,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 17:06 Uhr

Weshalb lohnt sich das kompakte Ladegerät von Ugreen?

Kompakte Bauweise

Solide Leistung

Drei Ports vorhanden

Etwas schwach für Laptops

Durch die von dem Ugreen-Ladegerät verwendete GaN-II-Technologie fällt das Gerät laut Hersteller um bis zu 38 Prozent kompakter aus als Original-Ladegeräte, weshalb es sich besonders gut für den Einsatz unterwegs eignet. Mit der Gesamtleistung von 30 Watt werden kompatible iPhones in nur 30 Minuten von 0 auf 60 Prozent aufgeladen. Außerdem bietet das Ugreen-Ladegerät durch entsprechende, integrierte Sicherheits-Funktionen einen umfassenden Schutz vor Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung.

Kompatibel ist das Ugreen-Ladegerät unter anderem mit Apple iPhone (16 bis 11), iPad, MacBook Air, Apple Watch, AirPods, Samsung Galaxy S24, S23, A53, der Samsung-Galaxy-Tab-Serie sowie Google Pixel-Smartphones. Natürlich kann das Ladegerät aber auch mit allen anderen Geräten, die über einen USB-A- oder USB-C-Anschluss verfügen, verwendet werden.

Was sagen die bisherigen Käufer des Ugreen-Ladegeräts?

Die bisherigen Käufer des Ladegeräts von Ugreen zeigten sich mit diesem zufrieden und vergaben eine Bewertung von im Schnitt 4,4 von 5 Sternen bei über 700 Bewertungen. Dabei werden besonders die kompakte Größe des Anker-Ladegeräts, die gute Leistung und die Möglichkeit des Ladens mehrerer Geräte gelobt. Kritisiert wird von manchen Rezensenten allerdings, dass die Leistung für entsprechend anspruchsvolle Geräte wie Laptops doch etwas niedrig ausfällt.

Ugreen-Ladegerät, 30 Watt jetzt ab 9,78 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 17:06 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen

