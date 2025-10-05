Für weniger als 20 Euro bei Amazon: Dieses Multiport-Ladegerät ist ein echtes Schnäppchen

Bei Amazon ist aktuell ein leistungsstarkes Multiport-Ladegerät des Herstellers Ugreen zum stark reduzierten Preis erhältlich. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch.

Das Ladegerät von Ugreen ist mit zwei USB-C- und einem USB-A-Anschluss ausgestattet und liefert eine Gesamtleistung von 65 Watt. Das Gerät ist mit der Programmable-Power-Supply-Technik (PPS) ausgestattet und unterstützt Super Fast Charge 2.0. Bei Amazon ist das Multiport-Ladegerät derzeit für nur 16,98 Euro statt 27,99 Euro UVP erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen).

Ugreen USB-C-Ladegerät, 65 Watt Statt 27,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.10.2025 22:32 Uhr

Was bietet das USB-C-Ladegerät von Ugreen?

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Robustes und schlankes Design

Gut für unterwegs geeignet

Ladeleistung bei Anschluss mehrerer Geräte nicht immer optimal

Mit dem Ugreen-Ladegerät könnt ihr gleichzeitig drei Geräte wie Smartphones, Tablets oder Laptops aufladen, wobei die intelligente Stromverteilung für eine möglichst optimale Leistung für jedes Gerät sorgt. Ein MacBook Air M2 beispielsweise kann mit dem Charger in nur 30 Minuten von 0 Prozent auf bis zu 51 Prozent aufgeladen werden.

Durch das verhältnismäßig platzsparende Design passt das Ugreen-Ladegerät gut in die Hosentasche und ist deshalb gut für den Einsatz unterwegs geeignet. Ein umfassendes, integriertes Schutzsystem sorgt für eine sichere Aufladung und schützt vor Kurzschluss, Überspannung, Überhitzung und Überstrom.

Kompatibel ist das Ladegerät unter anderem mit dem MacBook Pro M3 14", MacBook Pro 13" 2022 M2, MacBook Pro M1 16"/ 14" und 13", MacBook Air 13", HP Spectre, MateBook, Chromebook, iPad Pro M1/ Air, iPhone 16/ 16 Pro/ 16 Pro Max/ 16/ 15 Pro/ 15 Pro Max/ 14 / 14 Pro/ 14 Pro Max/ iPhone 13 Pro / 13, AirPods Pro, MagSafe sowie Samsung Galaxy S25/ S24/ S23 / S22 / S21, Google Pixel 9,8,7 Pro, Pixel 6, Pixel 5 und Pixel 4.

Ugreen USB-C-Ladegerät, 65 Watt jetzt ab 16,98 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.10.2025 15:10 Uhr

Wie bewerten bisherige Käufer bei Amazon das Ladegerät von Ugreen?

Die bisherigen Käufer bewerten das USB-C-Ladegerät von Ugreen mit insgesamt 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 4.000 Rezensionen und äußern sich unter anderem positiv über die allgemeine Qualität und das robuste sowie schmale Design. Allerdings wird von manchen Rezensenten die Ladeleistung bemängelt.

In der Tat ist diese zwar mit 65 Watt hoch, wenn man nur ein einzelnes Gerät an den Charger anschließt, bei Anschluss mehrere Geräte kann sie aber durchaus nicht optimal sein. Für den günstigen Preis geht die Leistung des Ladegeräts aber mehr als in Ordnung.

