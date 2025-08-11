Die Frage, ob die Sendemasten der Netzbetreiber gefährlich sind, treibt viele Menschen um. Wir geben euch einen Überblick über die aktuellen Einschätzungen der Experten, die strengen Vorschriften für die Installation der Masten, und zeigen euch, wie ihr einfach die Standorte der Masten in eurer Nähe findet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Funklöcher & Sendemasten auf der Karte finden - für O2, Telekom, Vodafone und Co.

Bei der Bundesnetzagentur gibt es eine Karte der registrierten Funkmasten, die euch anzeigt, wo diese Masten positioniert sind. Ihr könnt dort auf die eingetragenen Markierungen klicken und bekommt zu jedem Mast weitergehende Informationen – die allerdings Laien wenig sagen.

Die Bundesnetzagentur zeigt euch alle Funkmasten auf einer Karte (© Bundesnetzagentur / Bildquelle: Screenshot GIGA)

Übrigens: Ihr findet bei der Bundesnetzagentur auch eine „Funkloch-Karte“, die euch zeigt, wo ihr keinen Empfang habt.

Anzeige

Sind Sendemasten gesundheitsschädlich?

Ob Funkmasten gefährlich oder sogar gesundheitsschädlich sind, wurde in verschiedenen Studien untersucht und verneint. Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) hat diesbezügliche Ergebnisse etwa hier und die Universität Aachen hier (Englisch) veröffentlicht.

Das BfS weist darauf hin, dass Studien, die einen Zusammenhang zwischen Funkstrahlung und Krebserkrankungen beobachteten, wichtige Risikofaktoren für Krebs (wie Alter, Ernährung, Rauchen) nicht berücksichtigen. Methodisch sauber durchgeführte Studien haben bislang keinen solchen Zusammenhang festgestellt. Auch die Betreiber der Masten geben an, dass sie sicher sind und strengen Kontrollen unterliegen.

Wie empfinden Menschen elektromagnetische Strahlung?

Das Bundesamt für Strahlenschutz berichtet in diesem Zusammenhang von unterschiedlichen Wahrnehmungsschwellen beim Empfinden elektrischer Felder. Bei manchen Menschen ist es so ausgeprägt, dass sie sich selbst als elektrohypersensibel (EHS) bezeichnen und Symptome wie Kopfschmerzen darauf zurückführen. Allerdings ist EHS keine medizinische Diagnose, ein Zusammenhang zwischen elektromagnetischer Strahlung und Unwohlsein wissenschaftlich nicht belegt (Quelle: WHO).

Anzeige

Diese Wahrnehmungsschwellen müssen aber gemäß der 26. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes trotzdem bestimmt werden, um die Belästigung für alle Menschen zu vermeiden. Darum werden am Forschungszentrum für elektromagnetische Umweltverträglichkeit der Uniklinik RWTH Aachen Untersuchungen zu diesem Thema durchgeführt.

2017 hat die Bundesnetzagentur Messungen in Cottbus durchgeführt, nachdem in einem Stadtteil mit Nähe zu einem Funkmast über erhöhte Zahlen von Krebserkrankungen berichtet wurde. Bei den damaligen Messungen konnte keine Überschreitung der bestehenden Grenzwerte festgestellt werden.