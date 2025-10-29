Fußballbilder zum Ausmalen mit ChatGPT erstellen: So geht’s

Wenn eure Kinder gerne malen und Fußball lieben, könnt ihr passende Ausmalbilder per ChatGPT ganz einfach selbst generieren. Wir erklären es euch und geben passende Promptbeispiele.

So einfach erstellt ihr mit ChatGPT Fußballbilder zum Ausmalen

KI-Systeme wie ChatGPT sind auf Textbefehl in der Lage, Bilder zu generieren. Damit sind nicht nur fertige Bilder gemeint, sondern auch Ausmalvorlagen für jede Altersstufe. Ihr könnt selbst angeben, was darauf zu sehen sein soll, wie schwierig die Vorlage werden darf und für welche Altersgruppe sie geeignet sein soll.

Nutzt ihr die Basis-Version von ChatGPT könnt ihr euch drei Bilder pro Tag erstellen lassen. Habt ihr Zugang zur Pro-Variante, gibt es bis zu 50 Bilder alle drei Stunden. Voraussetzung für ein zufriedenstellendes Ergebnis ist ein guter Prompt.

Diese Angaben sind im Prompt für Ausmalbilder nötig

Das Alter eures Kindes

Die gewünschte Ausmalzeit

Schwierigkeitsgrad (optional)

Besonderheiten wie dickere Striche und große Flächen (optional)

Gewünschtes Motiv (optional)

Ihr könnt euch natürlich auch von ChatGPT überraschen lassen, auf die Altersangabe würde ich aber nicht verzichten. Daran kann sich die KI orientieren und einen passenden Schwierigkeitsgrad auswählen. Ich habe ChatGPT um ein Fußball-Ausmalbild für ein fünfjähriges Kind gebeten. Ohne weitere Angaben bekam ich dieses Ergebnis:

ChatGPT generiert Fußballbild nach Altersangabe. (© KI-generiert mit ChatGPT)

Je spezifischer ihr euren Prompt gestaltet, desto exakter passt das Ergebnis zu euren Wünschen. Wenn ihr keine klaren Vorstellungen habt, gebt Sonderwünsche ein, Alter und Ausmalzeit. Ich habe ChatGPT mit zwei Prompts um recht spezifische Ausmalbilder gebeten und war mit dem Ergebnis sehr zufrieden.

Prompt: „Generiere mir ein Ausmalbild für ein 8-jähriges Kind zum Thema Fußball. Es sollen mehrere Kinder zu sehen sein, die Fußball spielen. Die Malzeit sollte zwischen 30 und 40 Minuten liegen. Schwierigkeitsgrad einfach.“

ChatGPT generiert einfaches Fußballbild zum Ausmalen. (© KI-generiert mit ChatGPT)

Beim nächsten Bild habe ich ChatGPT um ein Bild im Schwierigkeitsgrad „schwer“ gebeten, allerdings ist die Umsetzung solcher Begriffe oft nicht optimal. ChatGPT hat eine „eigene Definition“, was als schwer empfunden wird. Durch die Altersangabe und die Themenspezifizierung, passt das Motiv aber, wie ich finde.

Prompt: „Erstelle mir ein Ausmalbild für ein 14-jähriges Kind zum Thema Fußball. Es soll ein Spiel in einem Stadion sein, auf der Tribüne sitzen Leute. Die Ausmalzeit soll 60 Minuten betragen, Schwierigkeitsgrad schwer.“

Fußball-Ausmalbild von ChatGPT mit Schwierigkeitsstufe schwer. (© KI-generiert mit ChatGPT)

Falls ihr euch mit der Erstellung von Prompts schwertut, gibt es KI-Prompt-Generatoren zur Unterstützung. Ihr gebt eure Wünsche ein und das Programm erstellt euch einen passenden Prompt. Bilder könnt ihr übrigens nicht nur mit ChatGPT, sondern auch mit anderen KI-Systemen generieren lassen. Perplexity eignet sich ebenfalls und hier könnt ihr aktuell sogar ein Jahr Premium gratis abstauben.

Hier findet ihr Ausmalbilder zum Thema Fußball online

Habt ihr euer Limit bei ChatGPT erreicht oder braucht auf die Schnelle ein geeignetes Fußballbild zum Ausmalen? Bei Pinterest werdet ihr fündig. Hier findet ihr zahlreiche Ideen und Auswahlmöglichkeiten zum Herunterladen und Ausmalen. Lasst euer Kind aussuchen, welches Bild es als Nächstes gestalten möchte.

Fußball-Ausmalbilder bei Pinterest finden

Tolle Ausmalbilder bietet euch auch die Website mal-o-mat.de an. Die Motive sind vielfältig, ihr findet einfache Bilder für kleinere Kinder, aber auch solche, die für die Altersgruppe ab zehn Jahren geeignet ist.

Sucht ihr eher was für die Kleineren, seid ihr bei malvorlagen-bilder.de richtig. Auch hier findet ihr eine nette Auswahl an Fußballbildern, die allerdings eher für jüngere Kinder unter zehn Jahren geeignet sind.