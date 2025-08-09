Galaxy Flip 7 überrascht: Samsungs Klapp-Handy ist hart im Nehmen

Ihr müsst keine Angst um euer Samsung Galaxy Z Flip 7 haben – es hält deutlich mehr aus, als erwartet.

Das Samsung Galaxy Z Flip 7 hat nicht nur einen brandneues Außendisplay zu bieten, sondern kann auch mit beachtlicher Robustheit punkten. Beim YouTube-Kanal JerryRigEverything wird das Flip-Phone durch eine echte Tortur gezwungen, doch das Handy schafft es relativ unbeschadet durch die meisten Herausforderungen.

Samsung Galaxy Z Flip 7 hält ordentlich was aus

Das Flip 7 von Samsung hält so einiges aus – vor allem das neue Cover-Display ist bemerkenswert stabil. Hier machen sich Kratzer erst mit ziemlich hoher Intensität bemerkbar und eine offene Flamme konnte selbst nach 20 Sekunden keinen echten Schaden anrichten.

Das innere Display ist dagegen nicht ganz so stabil. Hier hinterlassen schon leichte Kratzer mit Fingernägeln einen bleibenden Eindruck und nach 15 Sekunden Kontakt mit offener Flamme zieren es zwei Brandspuren.

Dafür kann das Gehäuse selbst unter großem Druck überzeugen. JerryRigEverything malträtiert zunächst das Scharnier mit jeder Menge Schmutz, Staub und Sand, doch bis auf ein paar knirschende Geräusche ändert sich nichts an der Funktionalität.

Zum Schluss geht es dann aufs Ganze: Der Tester biegt das Flip 7 mit voller Kraft nach außen. Zwar gibt es beim zweiten Versuch ein unangenehmes Knacken von sich, doch Samsungs Klapp-Handy gibt nicht nach und lässt sich auch danach problemlos bedienen.

Auch Samsungs Fold 7 hält Härtetest stand

Auch das Samsung Galaxy Fold 7 konnte den Foltertest von JerryRigEverything überstehen – wenn auch mit einigen Kratzern. Insgesamt schlagen sich die beiden Smartphones aber beachtlich, wenn man bedenkt, dass vor allem die Scharniere verletzliche Schwachpunkte sein können.

Gegenüber anderen Handys müssen sich das Flip 7 und das Fold 7 aber nicht verstecken – und ihr müsst sie nicht mit Samthandschuhen anfassen, auch wenn ihr bei der Bedienung vielleicht trotzdem lieber auf offene Flammen, Teppichmesser und andere Werkzeuge verzichten solltet.