Galaxy-Handys teurer? Samsung steht vor einem radikalen Schritt

Samsung steht vor einer kniffligen Entscheidung.

Weil Qualcomm-Chips teurer werden, will Samsung künftig verstärkt auf seine eigenen Exynos-Produkte setzen. Damit möchte der Hersteller verhindern, dass sich Top-Modelle der Galaxy-S-Serie verteuern.

Samsung: Snapdragon zu teuer, Exynos als Ausweg

Beim kommenden Galaxy S26 Ultra dürfte noch der Snapdragon 8 Gen 4 zum Einsatz kommen – doch bei den anderen Modellen der Reihe könnte es anders aussehen. Hier soll Samsung laut Berichten wieder auf den hauseigenen Exynos 2600 setzen. Der Grund: Die Produktion von Snapdragon-Chips bei TSMC wird teurer. Ab 2026 verlangt der Auftragsfertiger angeblich 5 bis 10 Prozent mehr für seine 3- und 2-nm-Prozessoren. Qualcomm gibt diese Kosten direkt an Samsung weiter.

Für Samsung ergibt sich daraus ein Dilemma. Entweder sinken die Gewinnmargen oder die Verkaufspreise steigen. Beides ist wenig attraktiv. Der Griff zum eigenen Chip soll schnelle Abhilfe schaffen und zugleich die Fertigungskapazitäten im eigenen Haus auslasten.

Die nötige Technik ist vorhanden, der Exynos 2600 wird mit 2-nm-Strukturen gefertigt und gilt als konkurrenzfähig. Sollte sich der Chip bewähren, kann Samsung seine Abhängigkeit von Qualcomm und TSMC weiter reduzieren.

Samsung Exynos 2600: Comeback mit Kalkül

Exynos-Chips galten lange als leistungsschwächer und energiehungriger als die Snapdragon-Konkurrenz. Doch Samsung hat offenbar dazugelernt. Die aktuelle Generation soll nicht nur mit neuer Technik, sondern auch mit besserem Energie-Management überzeugen (Quelle: SamMobile).

Beim Foldable Galaxy Z Flip 7 kommt bereits ein Exynos-Chip zum Einsatz. Samsung weicht damit von seiner bisherigen Strategie ab, bei Falt-Handys grundsätzlich auf Qualcomm zu setzen.

