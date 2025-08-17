Galaxy-Preisbrecher aufgetaucht: Einsteiger-Smartphone hat großen Vorteil

Samsung macht keine halben Sachen mehr.

Der zuverlässige Leaker Sudhanshu Ambhore liefert einen guten Blick auf das Design des Galaxy A07 4G und die wichtigsten Features des Smartphones. Ein besonderes Highlight ist der erweiterte Update-Support. Samsung will das Handy ganze sechs Jahre lang unterstützen – das bedeutet sechs große Android-Updates und sechs Jahre Sicherheits-Updates. Der Vorgänger musste noch mit zwei Android-Updates und vier Jahren Sicherheits-Patches auskommen.

Das steckt im Samsung Galaxy A07

Laut Sudhanshu Ambhore auf X (früher Twitter) wird das Galaxy A07 4G in Grün, Grau und Bläulich-Weiß angeboten. Es bietet ein 6,7-Zoll PLS-LCD mit einer Auflösung von 1.600 x 720 Pixeln und einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz. Die Kamera-Ausstattung umfasst eine Dual-Kamera mit einer 50-MP-Hauptkamera und einer 2-MP-Kamera sowie eine 8-MP-Frontkamera.

Im Gerät stecken ein MediaTek-Helio-G99‑Chip und ein 5.000 mAh starker Akku, der mit maximal 15 Watt lädt. Das Galaxy A07 bietet eine IP54-Zertifizierung für Staub- und Wasserbeständigkeit und einen microSD-Kartensteckplatz. Nutzer können sich auch über Dual-SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, einen USB-Type-C-Anschluss und einen 3,5-mm-Audioanschluss freuen.

So sieht das Galaxy A07 4G aus:

Für wen lohnt sich das Galaxy A07?

Das Samsung Galaxy A07 zeichnet sich als gutes Gerät für alle ab, die nicht viel Geld für ein Smartphone ausgeben und trotzdem lange von Updates profitieren wollen.

Der Vorgänger, das Galaxy A06, kam im August 2024 auf den Markt. Aktuell kostet es auf Amazon nur 86,56 Euro. Auch das Galaxy A07 dürfte im unteren Preissegment liegen. Der genaue Preis oder ein offizielles Release-Datum sind allerdings noch nicht bekannt.