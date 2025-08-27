Galaxy-S11-Tablets enthüllt: Samsung hat große Überraschung parat

Samsung bringt ein legendäres Android-Tablet zurück.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Website AndroidHeadlines hat ein Leak mit mehreren Render-Bildern und Videos der kommenden Samsung Galaxy Tab S11 Modelle veröffentlicht. Mit den durchgesickerten Details scheint klar: Dieses Jahr erscheinen sowohl ein Galaxy Tab S11 als auch ein Galaxy Tab S11 Ultra.

So sehen laut Leak die neuen Samsung-Tablets aus. (© Samsung / Androidheadlines)

Anzeige

Samsung Galaxy Tab S11: Leak zeigt zwei neue Tablets

AndroidHeadlines fokussiert sich in erster Linie auf das Galaxy Tab S11 Ultra. Mit einem riesigen 14,6-Zoll-Display wird das Samsung-Tablet auch dieses Jahr wieder zu den größten seiner Art zählen. Mit einem HDR-Wert von bis zu 1.600 Nits soll der Bildschirm eine gleißende Helligkeit besitzen.

Im Vergleich zum letztjährigen Galaxy Tab S10 Ultra soll das neue Tablet bei der NPU- um 33 Prozent, der CPU- um 24 Prozent und bei der GPU-Leistung um 27 Prozent zulegen.

Diverse KI-Features von Google Gemini sind ebenfalls an Bord. Auch Multitasking bei der Arbeit soll mit dem Galaxy Tab S11 Ultra kein Problem sein. Das Premium-Tablet soll dem Leak zufolge mindestens in zwei Farben, Grau und Silber, erhältlich sein. (Quelle: AndroidHeadlines)

Leak zeigt, wie das Samsung Galaxy Tab S11 Ultra aussehen wird. (© Samsung / Androidheadlines)

Anzeige

Neues Galaxy-Tablet: Samsung bringt Basis-Modell zurück

Samsung hatte zuletzt 2023 das Galaxy Tab S9 releast. 2024 gab es dagegen kein solches Basis-Modell, stattdessen gab es zunächst nur ein Galaxy Tab S10 Plus sowie ein Galaxy Tab S10 Ultra. Dass nun wieder ein reguläres Galaxy Tab S11 erscheint, dürfte viele überraschen. Dadurch dürfte der Einstieg in die Luxus-Klasse etwas günstiger werden.

Wie dem obigen Bild zu entnehmen ist, soll das Galaxy Tab S11 einen 11 Zoll großen Bildschirm besitzen. Damit würde es handlicher als das Galaxy Tab S10 Plus ausfallen, das ein 12,4 Zoll großes Display vorweisen kann.

Zu den weiteren inneren Details der neuen Samsung-Tablets gab es bislang zwar schon einige Gerüchte, allerdings müssen diese noch final bestätigt werden. Unter anderem war zuvor berichtet worden, dass das Ultra bis zu 12 GB RAM an Bord haben wird.

Auch beim Akku sollen die neuen Tablets einiges drauf haben. Das Ultra könnte Insidern zufolge bis zu 95 Stunden lang laufen – auch wenn dies zu Lasten der Haltbarkeit gehen könnte.