Galaxy S25 FE im Hands-On-Video: Samsung hat fast alles richtig gemacht

Samsung rüstet das Galaxy S25 FE im Vergleich zum Vorgänger ordentlich auf – und übertrifft selbst das Galaxy S25.

Nachdem Samsung zu Beginn des Jahres das Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra vorgestellt und später noch ein Galaxy S25 Edge nachgeschoben hat, folgt nun das Galaxy S25 FE. Gleich mehrere Eigenschaften machen dieses bezahlbare Smartphone attraktiv. Oben könnt ihr euch unseren ersten Eindruck im Hands-On-Video anschauen.

Samsung Galaxy S25 FE mit vielen Verbesserungen

Samsungs Galaxy S25 FE tritt deutlich hochwertiger auf. (© GIGA)

Samsung spendiert dem Galaxy S25 FE wieder ein 6,7-Zoll-Display, das bis zu 1.900 Nits hell werden kann, mit 60 oder 120 Hz arbeitet und mit FHD+ auflöst. Damit sollen Inhalte selbst im Freien gut dargestellt werden. Der Bildschirm wird an der Front von dünneren Rändern eingefasst, sodass ein hochwertigeres Design entsteht.

Generell ist das Smartphone mit 7,4 mm dünner als sein Vorgänger und mit 190 Gramm auch leichter. Der 4.900-mAh-Akku ist trotzdem sehr groß und lässt sich sogar mit 45 Watt schnell aufladen. Das normale Galaxy S25 schafft nur 25 Watt. Kabelloses Laden wird ebenfalls unterstützt.

Samsung setzt beim Galaxy S25 FE auf den Exynos 2400 aus eigenem Hause. Alle Versionen kommen mit 8 GB RAM und ihr könnt dieses Mal zwischen 128, 256 und 512 GB internem Speicher wählen. Die größte Konfiguration gibts aber nur bei Samsung direkt.

Die Rückseite des Galaxy S25 FE hat sich im Vergleich zum Vorgänger kaum verändert. (© Severin Pick / GIGA)

Wie beim Vorgänger kommt ein Triple-Kamera-Setup zum Einsatz. Der Hauptsensor löst mit 50 MP auf, der Ultra-Weitwinkel mit 12 MP und das Teleobjektiv mit 8 MP. An der Front kommt eine neue 12-MP-Kamera für Selfies zum Einsatz. Als Betriebssystem kommt direkt Android 16 mit One UI 8 und neuen Software-Features zum Einsatz.

Natürlich spendiert Samsung dem Galaxy S25 FE allerhand KI-Funktionen der Galaxy AI von Googles Gemini. Da gibt es keine Abstriche im Vergleich zu seinen teureren Brüdern. Wie es sich für ein solches Smartphone gehört, bekommt ihr sieben Jahre Software-Updates und Android-Upgrades. Damit seid ihr bis 2032 versorgt. IP68, 5G, Bluetooth, NFC und alle alltäglichen Ausstattungsmerkmale in einem Smartphone dieser Preisklasse sind selbstverständlich enthalten.

Samsung Galaxy S25 FE: Preis und Verfügbarkeit

Samsung hält den Preis beim Galaxy S25 FE stabil. (© Severin Pick / GIGA)

Das Samsung Galaxy S25 FE kann ab sofort in den vier Farben Navy, Icyblue, Jetblack und White vorbestellt werden. Folgende Preise werden verlangt:

8 GB RAM und 128 GB interner Speicher für 749 Euro

8 GB RAM und 256 GB interner Speicher für 809 Euro

8 GB RAM und 512 GB interner Speicher für 929 Euro

Wie immer gibt es eine Aktion für Vorbesteller (bei Samsung anschauen). Ihr erhaltet beim Kauf bei Samsung kostenlos doppelten Speicher und 10 Prozent Rabatt. Damit wird euch der Kauf zum Marktstart versüßt.

Schöne Upgrades Ich war schon immer Fan der FE-Serie, denn wenn der Preis mit der Zeit fällt, sind das für mich echte Smartphone-Geheimtipps. Samsung spendiert dem Galaxy S25 FE einen dicken Akku, der auch noch schneller als beim S25 geladen werden kann, ein hochwertigeres Gehäuse, genug Leistung und eine solide Kamera. Der Qualcomm-Chip wäre mir zwar noch lieber, doch auch so macht das Handy in meinen Augen eine gute Figur. Peter Hryciuk

