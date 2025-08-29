Galaxy S25 FE: Samsung-Fans mögen es langweilig

Solide Technik, bewährtes Design und konservative Farbwahl.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Geleakte Bilder des Galaxy S25 FE zeigen ein bekanntes Design mit dezenten Farben. Samsung bleibt dabei seiner Linie treu. Eine neue Farbvariante bringt minimale Abwechslung, ohne das Konzept infrage zu stellen.

Anzeige

Galaxy S25 FE: Samsung geht kein Risiko ein

Noch vor dem offiziellen Launch am 4. September sind Renderbilder des Galaxy S25 FE im Netz aufgetaucht. Sie zeigen das Smartphone in einem kantigen Design mit flacher Vorder- und Rückseite. Die Frontkamera sitzt erneut mittig im Display, auf der Rückseite sind drei Linsen vertikal angeordnet.

Alles wirkt vertraut, auch die Materialien und Proportionen. Wer gehofft hat, dass Samsung mit dem Fan-Edition-Modell neue Wege geht, wird enttäuscht.

Auch farblich hält sich Samsung zurück. Schwarz, Weiß und Navy gehören längst zum Standard. Nur Icyblue weicht leicht vom Gewohnten ab. Der helle Farbton erinnert an blasses Lavendel, bleibt aber ebenfalls dezent. Insgesamt zielt Samsung offenbar auf breite Akzeptanz statt auffälliger Akzente. Möglichst viel Galaxy-Feeling, aber auch möglichst wenig Risiko.

Das Galaxy S25 FE in vier Farben. (© Android Headlines)

Anzeige

Galaxy S25 FE: Mittelklasse mit solider Ausstattung

Technisch liegt das Galaxy S25 FE ebenfalls im erwartbaren Rahmen. Ein 6,7-Zoll-AMOLED mit 120 Hz ist ebenso dabei wie der Chip Exynos 2400 und 8 GB Arbeitsspeicher. Der Akku fasst 4.900 mAh, geladen wird mit 45 Watt über Kabel oder mit 15 Watt kabellos. Android 16 und One UI 8 sind vorinstalliert (Quelle: Android Headlines).

Samsung verfolgt mit der Fan-Edition einen gewissen Sparkurs. Kein aufwendiges Design, keine Experimente bei der Technik. Ziel ist ein relativ günstiger Einstieg in die Galaxy-S-Welt. Der finale Preis des Galaxy S25 FE ist noch nicht bekannt. Der Vorgänger startete bei 749 Euro.