Galaxy S25 Ultra: Samsung feiert einen überraschenden Erfolg

Während andere Hersteller mit Ultra-Handys protzen, beweist Samsung elegant, dass weniger manchmal mehr sein kann.

Samsung dominiert mit seinem Galaxy S25 Ultra den Premium-Smartphone-Markt auf eine Weise, die selbst Branchenkenner überrascht. Mit über 8,3 Millionen verkauften Einheiten bis Ende Juni 2025 übertrifft das Flaggschiff die kombinierten Verkaufszahlen aller Ultra-Handys anderer Hersteller.

Samsung Galaxy S25 Ultra übertrumpft gesamte Ultra-Konkurrenz

Der bekannte Branchen-Insider Ice Universe enthüllt bemerkenswerte Zahlen, die Samsungs Vormachtstellung eindrucksvoll aufzeigen. Die chinesischen Herausforderer – Xiaomi mit dem 15 Ultra (586.000 Einheiten), Vivo mit dem X200 Ultra (219.900 Einheiten) und Oppo mit dem Find X8 Ultra (210.000 Einheiten) – können technisch durchaus mithalten. In einigen Bereichen, etwa bei der Kamera- und Akkutechnologie, sind sie dem Samsung-Flaggschiff sogar überlegen. Doch die Verkaufszahlen sprechen eine andere Sprache.

Samsung setzt bei seinem Galaxy S25 Ultra auf eine Evolution statt Revolution – wie wir auch im Test festgestellt haben. Statt sich am Wettrüsten um die größten Kamera-Module zu beteiligen, präsentieren die Südkoreaner ein schlankeres, eleganteres Design. Diese Strategie, gepaart mit Samsungs globaler Markenpräsenz und ausgereiftem Ökosystem, zahlt sich offensichtlich aus. Während die chinesischen Hersteller oft mit Marktzugangsbeschränkungen kämpfen, kann Samsung seine Geräte weltweit problemlos vertreiben.

Die Verkaufszahlen der Ultra-Smartphones unterstreichen eindrucksvoll: Im Premium-Segment zählen nicht nur technische Spezifikationen. Vertrauen in die Marke, globale Verfügbarkeit und ein ausgewogenes Gesamtpaket sind mindestens ebenso wichtig – eine Lektion, die die Konkurrenz wohl erst noch lernen muss.

Samsung Galaxy S25 Ultra auch teamintern ungeschlagen

Das Galaxy S25 Ultra macht nicht nur die Ultra-Konkurrenz der anderen Hersteller platt. Auch in der S25-Serie ist das Ultra-Handy am beliebtesten. Es schlägt das Galaxy S25 und Galaxy S25 Plus deutlich. Samsung ist mit dem Galaxy S25 Ultra ein echter Glücksgriff gelungen.