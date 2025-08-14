Galaxy S26 Edge aufgetaucht: Samsung geht aufs Ganze

Bei Samsung kündigt sich der nächste große Schritt an.

Noch ist nichts offiziell, aber ein neuer Leak bringt bereits das ferne Galaxy S26 Edge ins Spiel. In einer Datenbank sind demnach erste Werte aufgetaucht, die auf ein echtes Leistungsmonster hindeuten.

Samsung: Galaxy S26 Edge mit Elite-Chip entdeckt

In einem Benchmark ist ein bislang unbekanntes Samsung-Modell aufgetaucht. Manche ordnen es bereits dem Galaxy S26 Edge zu. Auffällig ist dabei vor allem der Chip: Offenbar handelt es sich um den neuen Snapdragon 8 Elite 2 von Qualcomm.

Der Test liefert mit 3.393 Punkten im Single-Core und 11.515 Punkten im Multi-Core beachtliche Ergebnisse – vor allem, weil der Chip in diesem Fall noch nicht mit voller Leistung lief (Quelle: Android Central).

Die Taktrate lag laut Eintrag bei 4,0 GHz. Das deutet darauf hin, dass es sich um ein Vorserienmodell handelt, das in der finalen Version sogar noch höhere Werte erreichen könnte. Neben dem Chp werden noch Android 16 und 12 GB Arbeitsspeicher gelistet. Auch die GPU-Einheit, eine Adreno 840, passt zur neuen Chip-Generation. All das spricht für ein High-End-Gerät, das auf den Einsatz in der Galaxy-S-Serie zugeschnitten ist.

Bereits zuvor gab es Gerüchte, wonach Samsung mit Qualcomm an einer speziellen „For Galaxy“-Variante des Elite 2 arbeitet. Dabei soll ein 2-nm-Herstellungsprozess zum Einsatz kommen, den Samsung selbst entwickelt. Für andere Hersteller ist eine 3-nm-Version über TSMC im Gespräch. Noch ist offen, ob das getestete Modell bereits diese spezielle Version verwendet.

Galaxy-S-Serie: Samsung plant wohl Umbau

Neben der Technik steht offenbar auch die Produktlinie selbst vor Veränderungen. Berichten zufolge könnte Samsung beim kommenden Line-up auf das bisherige Plus-Modell verzichten. Stattdessen sollen nur noch drei Varianten erscheinen: Galaxy S26, S26 Edge und S26 Ultra.

Das Edge-Modell würde damit die neue Mittelklasse der Serie darstellen, mit Fokus auf Display, Design und Ausstattung, aber unterhalb des Ultra-Modells positioniert.

