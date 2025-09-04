Galaxy S26 Edge: Samsung beseitigt größten Kritikpunkt

Wenig Platz im Gehäuse, aber trotzdem mehr Energie.

Samsung hat für das Galaxy S26 Edge offenbar eine Lösung für ein bekanntes Problem gefunden. Der Akku ist größer als beim Vorgänger, während das Handy selbst weiterhin extrem flach bleibt. Ein Leak bestätigt nun genaue Zahlen.

Samsung Galaxy S26 Edge mit 4.200-mAh-Akku

Beim Galaxy S26 Edge bleibt Samsung dem schlanken Design des Vorgängers treu. Trotzdem wächst aber die Akkukapazität. In einem Zertifizierungsdokument ist von einer „Rated Capacity“ von 4.078 mAh die Rede. Für das Datenblatt dürfte Samsung jedoch die vermarktbare Zahl von 4.200 mAh angeben.

Das ist mehr als beim Vorgängermodell. Das Galaxy S25 Edge kam auf 3.786 mAh, vermarktet wurden 3.900 mAh. Der Unterschied ist zwar nicht riesig, für ein Handy mit so engen Platzverhältnissen aber dennoch beachtlich.

Wie genau Samsung die Kapazität beim Galaxy S26 Edge erhöht, ist noch nicht bestätigt. Früheren Berichten zufolge setzt Samsung beim nächsten Edge-Smartphone auf eine ganz neue Batterietechnik. Damit soll mehr Energie auf weniger Raum möglich sein.

Galaxy S26 Edge: Keine Revolution, aber ein Fortschritt

Mit dem Galaxy S26 Edge verfolgt Samsung ein fast unmögliches Ziel. Das Smartphone soll einerseits kompakter bleiben als andere Modelle der S-Serie, gleichzeitig aber lange durchhalten. Die jetzt geleakte Akkukapazität des S26 Edge zeigt, dass beides möglich ist (Quelle: Android Headlines).

Dabei geht es dem Hersteller aber nicht darum, Flaggschiff-Werte zu übertreffen. Viel wichtiger ist, dass das Edge-Modell seine eigene Schwäche ausgleicht. Die höhere Akkukapazität dürfte eine Reaktion auf Nutzerkritik sein.

Wie gut sich die neue Kapazität im Alltag schlägt, hängt jedoch nicht nur vom Akku ab. Auch Display, Chipsatz und Software-Optimierung spielen eine Rolle. Eines ist aber jetzt schon klar: Samsung bleibt nicht stehen und das Galaxy S26 Edge leistet mehr als sein Vorgänger.