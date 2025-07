Galaxy S26 Edge viel besser: Samsung hört auf Fans

Samsung will sein bisher dünnstes Handy länger durchhalten lassen.

Beim Galaxy S26 Edge deutet sich eine Änderung an, auf die Fans schon gewartet haben. Der schwache Akku des Vorgängermodells soll durch eine völlig neue Batterietechnik ersetzt werden. Samsung setzt offenbar alles daran, die größte Schwäche des stylischen Edge-Modells zu beseitigen.

Samsung Galaxy S26 Edge mit neuer Akku-Technik

Das Galaxy S25 Edge ist mit seinen 5,8 mm richtig dünn, doch der schlanke Look hat auch einen Haken: Der Akku ist mit gerade einmal 3.900 mAh an Kapazität ziemlich knapp bemessen. Genau an diesem Punkt will Samsung beim Nachfolger nachbessern, behauptet ein bekannter Leaker (Quelle: Android Central).

Ihm zufolge ist mit einem deutlich größeren Akku im Galaxy S26 Edge zu rechnen. Wie das bei einem so schlanken Design möglich sein soll? Angeblich mithilfe einer neuen Akku-Technologie namens „SUS CAN“. Diese soll mehr Energie auf weniger Raum speichern können.

Zusätzlich sind schnellere Ladezeiten im Gespräch. Schon jetzt kursieren Vermutungen, dass Samsung mit der S26-Edge-Serie zeigen will, dass ultradünne Smartphones nicht zwangsläufig unterdurchschnittliche Laufzeiten haben müssen. Wie viel Akku-Kapazität am Ende aber tatsächlich verbaut wird, bleibt noch offen.

Die Gerüchte klingen immerhin schon vielversprechend, auch wenn offizielle Details fehlen. Klar ist nur: Samsung hört seinen Fans zu, wenn es um das Feedback zum Galaxy S25 Edge geht. Ob das mit der „SUS CAN“-Technik gelingt, bleibt abzuwarten. Die Technologie wird bereits in der Branche diskutiert und könnte der Schlüssel für die nächste Generation extrem schlanker Smartphones werden.

Samsung Galaxy S26 Edge macht Hoffnung

Für alle, die vom schicken Design des S25 Edge überzeugt sind, aber keine Kompromisse beim Akku eingehen wollen, macht das Galaxy S26 Edge Hoffnung. Wenn Samsung die neue Technik in der Praxis umsetzt, wäre das Modell nicht nur schick, sondern auch deutlich alltagstauglicher.