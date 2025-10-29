Galaxy S26: Geheimer Chip verbessert die Akkulaufzeit

Samsung arbeitet im Verborgenen an einem wichtigen Detail.

Ein bislang unbekannter Chip rückt mit dem Galaxy S26 in den Fokus. Der Exynos S6568 soll nicht nur WLAN und Bluetooth 6.1 bündeln, sondern auch gezielt die Akkulaufzeit verbessern.

Samsung Galaxy S26 mit Spezial-Chip?

Laut neuen Einträgen bei der Bluetooth Special Interest Group bereitet Samsung die Einführung des neuen Begleitchips Exynos S6568 vor. Er soll zusammen mit dem Exynos 2600 arbeiten und erstmals Bluetooth 6.1 unterstützen. Damit könnte das Galaxy S26 eines der ersten Smartphones weltweit sein, das diese Technik nutzt.

Bluetooth 6.1 bringt nicht nur schnellere Verbindungen und größere Reichweite, sondern setzt vor allem auf höhere Energieeffizienz. Die wichtigste Neuerung ist ein Verfahren namens Randomized Resolvable Private Address Updates. Es ändert die Gerätekennung in kurzen Intervallen automatisch, um Nutzer besser vor Tracking zu schützen. Gleichzeitig übernimmt der S6568 diese Aufgabe eigenständig, ohne die Haupt-CPU zu belasten.

Samsung will damit anscheinend gleich mehrere Vorteile kombinieren: weniger Stromverbrauch, mehr Leistungsspielraum für KI und Gaming bei gleichzeitig geringerer Hitzeentwicklung. Gerade im Zusammenspiel mit Wearables wie Smartwatches und Earbuds könnten die Akkulaufzeiten so spürbar steigen.

S26-Serie: Exynos S6568 noch nicht bestätigt

Noch ist nicht offiziel bestätigt, ob der Exynos S6568 tatsächlich in der Galaxy-S26-Serie verbaut wird. Dass der Chip parallel zur finalen Entwicklungsphase der neuen Flaggschiffe zertifiziert wurde, spricht allerdings dafür.

Die Integration eines solchen Co-Prozessors wäre zwar kein Novum, kommt aber selten so gezielt wie hier vor. Samsung trennt Funk- von Rechenaufgaben, um den Haupt-SoC zu entlasten (Quelle: SamMobile).

