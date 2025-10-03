Galaxy S26 mit One UI 8.5: Diese Software-Highlights solltet ihr kennen

Samsungs One UI 8.5 bringt zahlreiche Neuerungen für die Benutzeroberfläche.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

One UI 8.5 wird erstmals mit den Samsung-Galaxy-S26-Smartphones eingeführt. Doch schon vor dem offiziellen Release sind erste Test-Builds aufgetaucht. Das Update setzt vor allem auf optische Änderungen und mehr Freiheiten bei der Anpassung.

Anzeige

Samsungs One UI 8.5: Mehr Freiheit, weniger Text

Samsung-Smartphones werden individueller: Das Update macht die Bedienung einfacher und übersichtlicher – und soll so den Alltag erleichtern. Auffällig ist vor allem, dass Samsung in einigen Apps auf Textbeschriftungen unter den Navigations-Icons verzichtet. Telefon und Galerie zeigen künftig also nur noch das Symbol – für manche eine große Umstellung.

Das neue Quick Panel bringt dagegen viel Flexibilität: Schalter, Widgets und Slider lassen sich frei anordnen, in der Größe verändern oder sogar komplett entfernen. Auch Helligkeit und Ausrichtung sind individuell einstellbar. Wer sein Smartphone-Setup so liebt wie andere ihr Gaming-Setup, wird hier voll auf seine Kosten kommen.

Samsung-Apps im neuen Look – inspiriert von iOS

Auch die Standard-Apps bekommen ein Update:

In der Galerie zeigt der obere Bereich jetzt eine Vorschau der neuesten Fotos statt nur den Album-Namen – eine Funktion, die an iOS erinnert.

Die Kamera-App behält zwar das bekannte Layout, sortiert aber die Einstellungen übersichtlicher. Videoformate, Audio-Optionen und Dual-Recording sind nun klarer gegliedert.

Anzeige

Auch die Systemeinstellungen wirken frischer: runde Ecken, mehr Weißraum und weichere Animationen. Die Suchleiste wandert nach unten – praktisch für die Einhandbedienung. Die Akku-Anzeige zeigt künftig nur noch eine Prozentzahl; im Energiesparmodus verwandelt sich diese in ein kleines Blatt.

Alle wichtigsten Änderungen auf einen Blick:

Quick Panel: frei anpassbar; Schalter/Slider beliebig platzierbar; vertikale Helligkeits- und Lautstärke-Slider möglich.

Galerie-App: größere Buttons; Album-Header zeigt Vorschau der neuesten Fotos/Videos.

Kamera-App: übersichtlichere Menüs für Video-Formate, Audio-Optionen, Dual Recording; keine großen neuen Features.

Navigation: App-Symbole in manchen Samsung-Apps ohne Textbeschriftung.

Einstellungen: runde Ecken, mehr Weißraum, weichere Animationen; Suchleiste nach unten verschoben.

Akku-Anzeige: nur noch Prozentzahl; im Energiesparmodus Blatt-Symbol

My Files-App: Suchleiste unten; neue Glas-Effekt-Hervorhebung für wichtige Bereiche

Software-Update-Menü: neuer Splashscreen; klarere Struktur

Anzeige

One UI 8.5 setzt weniger auf neue Funktionen, sondern vor allem auf optische Verbesserungen und mehr Individualisierung. Ob das Redesign überzeugt, wird sich zeigen. Da die Änderungen erst mit den Galaxy-S26-Smartphones Anfang 2026 starten, kann sich bis zum finalen Release aber noch einiges ändern (Quelle: SamMobile)