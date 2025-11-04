Galaxy S26, Plus und Ultra: Diese Entwicklung wird Samsung-Fans überhaupt nicht schmecken

Wer auf eines der neuen Galaxy-S26-Smartphones von Samsung spart, sollte besser noch etwas drauflegen.

Die nächste Galaxy-Generation kommt – aber mit einem Preisschild, das selbst eingefleischten Samsung-Fans sauer aufstoßen dürfte. Laut einem Bericht aus Südkorea stehen die Zeichen eindeutig auf Preissteigerung. Die geplanten Galaxy-S26-Modelle – also das Standardmodell, das S26 Plus und das S26 Ultra – sollen spürbar teurer werden. Und schuld daran ist nicht etwa Samsungs Marketing, sondern ein globaler Trend, der sich kaum bremsen lässt: der Boom rund um Künstliche Intelligenz.

Samsung muss wohl die Preise für Galaxy-S26-Smartphones erhöhen

Hintergrund: Der weltweite KI-Hype hat die Nachfrage nach High-Bandwidth-Memory (HBM) explodieren lassen – Speicher, der vor allem in Rechenzentren und KI-Servern steckt. Hersteller wie Samsung, SK Hynix oder Micron konzentrieren sich deshalb zunehmend auf die Produktion dieser Hochleistungschips, weil sie dort mehr Gewinn machen.

Das hat Folgen: Für normalen Smartphone-RAM bleibt weniger Kapazität, die Preise für herkömmlichen LPDDR5-Speicher sind seit Anfang 2025 um über 16 Prozent gestiegen – und ein Ende ist nicht in Sicht.

Neben dem RAM sind auch andere Komponenten betroffen. Laut Branchenquellen kostet ein Kameramodul inzwischen rund acht Prozent mehr als im Vorjahr, mobile Chipsätze legten um weitere zwölf Prozent zu. Damit steigen die Produktionskosten für jedes High-End-Smartphone spürbar. Selbst ein Konzern wie Samsung kann diese Summen nicht einfach schlucken – sie landen letztlich beim Kunden (Quelle: ETNews).

Samsung muss vorsichtig vorgehen

Für Samsung ist das ein heikler Moment: Die Galaxy-S26-Reihe gilt als strategisch wichtig, das Unpacked-Event im Februar 2026 als globaler Jahresauftakt der Smartphone-Industrie. Doch statt glänzender Premierenmeldungen dominieren jetzt Schlagzeilen über steigende Preise und verspätete Starts – unter anderem, weil angeblich das Galaxy S26 Edge gestrichen und durch ein S26 Plus ersetzt wurde.

Ob die Fans trotzdem zugreifen? Wahrscheinlich ja – aber die Schmerzgrenze steigt. Denn wer das volle KI-Erlebnis und Samsungs neueste Hardware will, wird 2026 tiefer in die Tasche greifen müssen als je zuvor.