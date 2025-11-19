Galaxy S26: Samsung-Fans können leicht aufatmen

Der neue Exynos 2600 verspricht, Samsungs schwächstes Glied zumindest etwas zu stärken.

Samsung hat erstmals Leistungsdaten zu seinem neuen 2-nm-Chip veröffentlicht – und die klingen nach vorsichtigem Fortschritt. Der Exynos 2600, der 2026 in den europäischen Versionen der Galaxy-S26-Smartphones arbeiten soll, bringt laut dem Hersteller einen kleinen Leistungsschub.

Samsung Exynos 2600 ist nur etwas schneller

Laut Samsung bietet der Exynos 2600 eine um 5 Prozent höhere Performance und ist dabei 8 Prozent effizienter im Vergleich zum bisherigen 3-nm-Chip. Dazu schrumpft die Chipfläche um rund 5 Prozent. Das sind keine Rekordwerte. Es wird spannend sein zu sehen, wie sich dieser Chip gegen den Snapdragon 8 Elite Gen 5 schlägt, der in einigen Regionen zum Einsatz kommt.

Samsung will mit dieser Generation vor allem eins beweisen: dass man wieder mithalten kann. Und das nicht nur in Benchmark-Zahlen, sondern auch wirtschaftlich. Denn der neue Chip ist nicht nur kleiner und sparsamer, sondern soll auch deutlich günstiger in der Produktion sein.

Laut Berichten spart Samsungs Mobile-Sparte zwischen 20 und 30 US-Dollar pro Gerät, wenn sie statt Qualcomms Snapdragon 8 Elite Gen 5 den eigenen Exynos 2600 verbaut. Auf Millionen verkaufter Geräte gerechnet ergibt das eine enorme Kostenreduktion – und entlastet gleichzeitig die Abhängigkeit von externen Zulieferern.

Exynos 2600 mit wichtigen Neuerungen

Die 2-nm-Fertigung nutzt erstmals Gate-All-Around-Technologie (GAA) in marktreifer Form. Damit gelingt Samsung ein Vorsprung vor TSMC, das seine 2-nm-Chips erst 2026 in Serie bringen will. Noch wichtiger: Die Fertigung läuft laut Samsung bereits mit einer Ausbeute von rund 60 Prozent. Das reicht für eine stabile Massenproduktion. Für Samsung ist das ein entscheidender Meilenstein, denn jeder Prozentpunkt Ausbeute mehr senkt die Produktionskosten spürbar.

Im Alltag dürften Galaxy-S26-Nutzer vom neuen Chip weniger ein Feuerwerk der Leistung erwarten als vielmehr einen stabileren, effizienteren Betrieb. Frühe Benchmark deuten darauf hin, dass der Exynos 2600 vor allem in Dauerlast und Energieverbrauch Fortschritte zeigt – also dort, wo seine Vorgänger bislang enttäuschten. Damit könnte Samsung die größten Schwächen der letzten Jahre ausmerzen, ohne gleich eine technische Revolution zu liefern (Quelle: Notebookcheck).

Ob das am Ende wirklich gelingt, erfahrt ihr Anfang 2026, wenn Samsung die neuen Galaxy-S26-Smartphones offiziell enthüllt und erste Vergleiche zwischen den Versionen gemacht werden.

