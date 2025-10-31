Galaxy-S26-Smartphones: Samsung hat es sich anders überlegt

Hinter den glänzenden Displays brodelt es: Samsungs nächste Galaxy-Generation lässt offenbar länger auf sich warten als gedacht.

Samsung-Fans müssen sich wohl doch auf eine längere Wartezeit einstellen. Nachdem das Gerücht über eine Verzögerung kürzlich von einer eigentlich zuverlässigen Quelle verneint wurde, haben nun weitere, unabhängig voneinander agierende Quellen die Verzögerung bei der neuen Galaxy-S26-Generation bestätigt.

Samsung bringt Galaxy-S26-Serie wohl später

Demnach soll Samsung den Produktionsstart seiner kommenden Galaxy-S26-Modelle um mehrere Wochen verschieben. Während das Premiumgerät Galaxy S26 Ultra wie geplant im Dezember 2025 in die Fertigung geht, starten die beiden anderen Modelle erst im Januar 2026. Entsprechend ist eine Präsentation im Januar 2026 wohl nicht mehr möglich.

Nach Informationen des Branchenportals The Elec war ursprünglich vorgesehen, alle drei Samsung-Varianten gleichzeitig in die Massenproduktion zu schicken. Doch eine plötzliche strategische Entscheidung innerhalb des Konzerns hat den Zeitplan durcheinandergebracht. Demnach sei der Wechsel zu einem Edge- statt Plus-Modell wohl doch nicht mehr vorgesehen – eine Kehrtwende, die offenbar noch Entwicklungszeit kostet.

Die Rückkehr des Plus-Modells soll als Reaktion auf die enttäuschenden Verkaufszahlen der Edge-Reihe gelten. Das Edge-Konzept, das einst mit gebogenen Displays für Aufsehen sorgte, konnte kaum noch Käufer überzeugen. Nun soll Samsung wieder auf ein klassischeres Line-up setzen, muss dafür aber interne Ressourcen umschichten – mit spürbaren Folgen für den Produktionskalender.

Samsung Galaxy S26 Plus noch in Entwicklung

Laut dem Bericht ist die Entwicklung des Galaxy S26 Plus noch nicht vollständig abgeschlossen. Der Feinschliff am Design und an der Integration der Komponenten dauert voraussichtlich ein bis zwei Monate. Hinzu kommt: Nur das OLED-Panel des Ultra-Modells wurde bislang für die Produktion freigegeben.

Das soll Konsequenzen für den geplanten Launch haben. Wo die Galaxy-S25-Serie noch im Januar 2025 auf den Markt kam, könnte sich der Verkaufsstart der neuen Generation auf Februar oder sogar März 2026 verschieben. Damit riskiert Samsung, den gewohnten Rhythmus seiner Flaggschiffveröffentlichungen aufzubrechen – möglicherweise zugunsten einer Qualitätssteigerung oder einer strategisch günstigeren Positionierung im Frühjahrsfenster.