Galaxy S26 Ultra: Darauf haben viele Samsung-Fans gewartet

Seit Jahren hat Samsung gezögert, doch jetzt steht das lang ersehnte Lade-Upgrade für das Galaxy S26 Ultra bevor.

Samsung steht kurz davor, eine der größten Schwächen der Top-Smartphones zu beheben: die Ladegeschwindigkeit. Neue Informationen deuten darauf hin, dass das Galaxy S26 Ultra sowohl kabelgebunden als auch kabellos deutlich schneller laden wird als alle bisherigen Modelle.

Samsung Galaxy S26 Ultra soll schneller laden

Bisher war Samsung in Sachen Ladeleistung auffällig zurückhaltend. Während Konkurrenten wie längst dreistellige Wattzahlen erreicht haben, blieb Samsung bei moderaten 45 Watt über Kabel und 15 Watt kabellos. Laut einem aktuellen Bericht soll sich das nun ändern: Das Galaxy S26 Ultra soll bis zu 60 Watt kabelgebunden und 25 Watt kabellos laden – ein klares Signal, dass sich die Südkoreaner endlich von ihrer konservativen Linie verabschieden (Quelle: ETNews).

Auch die kleineren Modelle Galaxy S26 und Galaxy S26 Plus sollen profitieren: Sie könnten kabellos bis zu 20 Watt unterstützen. Das wäre das erste Mal seit fast sechs Jahren, dass Samsung seine Wireless-Charging-Technologie anhebt – ein längst überfälliger Schritt, den viele Nutzer gefordert haben.

Ob Samsung dabei den neuen Qi2-Standard nutzt, ist noch offen. Dieser erlaubt bis zu 25 Watt und setzt auf ein magnetisches Ringsystem, ähnlich Apples MagSafe oder Googles Pixel-10-Serie. Da Samsung vor Kurzem eigene magnetische Ladegeräte vorgestellt hat, gilt die Unterstützung als sehr wahrscheinlich. Für euch bedeutet das schnelleres Laden und weniger Wärmeverlust.

Samsung will mithalten

Hinter den Kulissen dürfte das Lade-Upgrade Teil einer größeren Strategie sein. Samsung will seine Spitzenmodelle wieder konkurrenzfähiger machen, nachdem chinesische Hersteller in puncto Leistung und Innovation im Fokus standen.

Mit den neuen Ladegeschwindigkeiten holt Samsung zumindest etwas zu seinen Konkurrenten auf – und sendet ein deutliches Signal an alle, die schon lange mehr Ladeleistung wollten. Erwartet wird die Vorstellung Anfang 2026. Zuletzt wurde berichtet, dass die neue Galaxy-S26-Generation nicht im Januar, sondern erst im Februar gezeigt wird.