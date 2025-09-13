Galaxy S26 Ultra: Gute Nachrichten für alle, die auf das Samsung-Handy warten

Samsung soll für die Galaxy-S26-Serie eine folgenschwere Entscheidung getroffen haben.

Samsung soll seine Strategie für die kommende Galaxy-S26-Serie festgezurrt haben – und die hat es in sich. Statt wie bei der aktuellen Generation auf einen einheitlichen Chip zu setzen, fährt der Konzern zweigleisig.

Samsung Galaxy S26 Pro und S26 Edge mit Exynos-Chip

Das Galaxy S26 Pro und das Galaxy S26 Edge sollen demnach mit dem hauseigenen Exynos 2600 ausgestattet werden, während das Spitzenmodell Galaxy S26 Ultra auf Qualcomms Snapdragon 8 Elite Gen 5 setzt. Damit könnte das teuerste Modell der Serie wieder einmal den besseren Chip erhalten.

Welche Version ihr bekommt, hängt stark vom Markt ab. In Asien und Europa will Samsung vor allem auf den neuen Exynos-Chip setzen, in den USA dagegen dominiert der Snapdragon. Ein Rückschritt zur bisherigen Praxis dürfte das laut Samsung nicht sein. Das Unternehmen soll bewusst auf die neue Chipgeneration aus eigenem Haus setzen, um Qualcomm Paroli zu bieten.

Hier könnte Samsung punkten: Der Exynos 2600 gilt als günstiger in der Herstellung. Sollte er sich bewähren, könnten die Preise für Galaxy-Smartphones dadurch stabil bleiben – und der Druck auf Qualcomm steigen. Das wäre nicht nur für Samsung wichtig, sondern auch für euch, die dann nicht mehr zahlen müssten.

Exynos-Chip mit modernerer Fertigung

Technisch bringt der Exynos 2600 einen gewaltigen Sprung. Er wird im 2-nm-Gate-All-Around-Prozess von Samsung Foundry gefertigt und wäre damit der erste Chip dieser Klasse auf dem Markt. Erste Leaks deuten darauf hin, dass er Qualcomms aktuelle Top-Generation sogar überflügeln könnte.

Der Snapdragon 8 Elite Gen 5 wiederum setzt auf TSMCs 3-nm-Technik – leistungsstark, aber mit höheren Produktionskosten verbunden. Für Käufer könnte der Unterschied zwischen 2 und 3 Nanometern also mehr sein als nur eine Zahl: Er beeinflusst Leistung, Effizienz und den finalen Preis (Quelle: SamMobile).

Für Samsung steht viel auf dem Spiel. Sollte der Exynos 2600 ein Erfolg werden, könnte das nicht nur das Ansehen der Exynos-Reihe retten, sondern auch die Position von Samsung Foundry im globalen Halbleitermarkt stärken. Qualcomm profitiert bisher von TSMCs Fertigung, die allerdings immer teurer wird.