Galaxy S26 Ultra: Samsung-Fans können trotz neuem Design aufatmen

Das Galaxy S26 Ultra wird runder – und der S Pen gleich mit.

Ein geleaktes Bild zeigt ein überarbeitetes Design des S Pens. Das deutet darauf hin, dass Samsung beim nächsten Ultra-Flaggschiff nicht nur die Ecken abrundet, sondern auch den dazugehörigen Stylus gleich mit formt. Fest steht: Fans können vorerst aufatmen. Der Stift bleibt – auch wenn er wohl nicht alle alten Features zurückbekommt.

Samsung Galaxy S26 Ultra: Mehr als nur ein Stift – rund statt kantig

Seit Jahren setzte Samsung bei der Ultra-Reihe auf scharfkantige Designs, fast schon mit Note-Vibes. Mit dem Galaxy S26 Ultra scheint damit Schluss zu sein. Die neue Formsprache setzt auf sanfte Rundungen – und das zeigt sich auch beim S Pen.

Auf einem geleakten Bild ist klar zu erkennen: Der obere Abschluss des Stifts wird abgerundet, sodass er bündig ins geschmeidigere Gehäuse passt. Klingt nach einer Kleinigkeit, sorgt aber dafür, dass Smartphone und Stylus wie aus einem Guss wirken – und deutlich eleganter daherkommen.

Ob die beliebten Bluetooth-Funktionen, die Samsung beim S25 Ultra gestrichen hat, zurückkehren, bleibt fraglich. Viele Nutzer wünschen sich das Feature zurück, doch die Chancen stehen aktuell schlecht. Wahrscheinlicher ist sogar, dass der S Pen irgendwann ganz verschwindet, falls Samsung weiter auf schlankere Designs setzt – der Trend geht jedenfalls in diese Richtung.

Sicher ist nur: Der S Pen überlebt mindestens noch eine Generation. Ob er danach wie der gute alte Klinkenanschluss im Museum landet, bleibt abzuwarten.

In der Community sorgt das neue Design trotzdem für Diskussionen. Während die einen den runden Stylus feiern und als logischen Schritt sehen, witzeln andere, dass man jetzt doppelt hinschauen müsse, wie herum man den Stift ins Gerät steckt (Quelle: X).

Mehr als nur eine Schönheits-OP

Neben der Stylus-Frage gibt es weitere spannende Gerüchte. So soll das Galaxy S26 Ultra ein noch stärkeres Kamera-Setup erhalten und erstmals mit 60-Watt-Schnellladen ausgestattet sein. Außerdem ist von einem „Privates Display“-Feature die Rede, das Inhalte besser vor neugierigen Blicken schützen soll.

Was das Galaxy S26 Ultra am Ende wirklich mitbringt, erfahren wir dann 2026.

