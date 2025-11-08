Galaxy S26 Ultra: Samsung-Fans sollten nicht zu viel erwarten

Wer auf einen großen Kamera-Sprung gehofft hat, dürfte beim Samsung Galaxy S26 Ultra enttäuscht in die Linse schauen.

Samsung-Fans müssen sich auf ein Déjà-vu einstellen: Neue Informationen deuten darauf hin, dass das kommende Galaxy S26 Ultra in Sachen Kamera kaum Neuerungen bringt. Demnach behält das Smartphone fast alle Sensoren seines Vorgängers – mit einer einzigen kleinen Ausnahme.

Samsung Galaxy S26 Ultra mit bekannten Sensoren

Es bleibt bei der Hauptkamera mit 200 Megapixeln (Isocell HP2), der Ultraweitwinkelkamera mit 50 MP (Isocell JN3) und auch der 5-fach-Periskoplinse mit 50 MP (Sony IMX854). Selbst die Frontkamera soll unverändert mit 12 MP (Sony IMX874) arbeiten. Lediglich die 3x-Telelinse erfährt ein minimales Upgrade – sie steigt von 10 auf 12 Megapixel. Ein kleiner Fortschritt, der ein richtiges Kamera-Upgrade aber vermissen lässt.

Immerhin könnten die 200-MP-Hauptkamera und die 5x-Periskoplinse eine größere Blendenöffnung erhalten. Das würde theoretisch bessere Fotos bei schwachem Licht ermöglichen. Doch gemessen an den Entwicklungen der Konkurrenz wirkt Samsungs Strategie sehr zurückhaltend. Hersteller wie Xiaomi, Vivo oder Huawei verbauen längst modernere Sensoren und experimentieren mit 200-MP-Teleobjektiven, um sich in Sachen Fotoqualität abzusetzen.

Neuer Exynos-Chip soll Kamera verbessern

Parallel dazu gibt es neue Details zum Exynos-2600-Chip, der in bestimmten Regionen zum Einsatz kommen soll. Dieser soll 8K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde, 14-Bit-RAW-Fotos und eine 30 Prozent effizientere Bildverarbeitung ermöglichen. Das volle Potenzial könnte aber nicht aktiviert werden, weil der Qualcomm-Chip dies nicht unterstützt.

Am Ende bleibt die Frage: Warum setzt Samsung auf Bewährtes, während andere Hersteller mutiger werden? Vielleicht, weil die Südkoreaner lieber auf Software-Optimierungen, KI-basierte Bildverarbeitung und Stabilität setzen als auf ein komplett neues Kamera-Setup. Für Puristen mag das solide klingen, doch für viele Fans dürfte das Kamera-Upgrade für das Galaxy S26 Ultra im Vergleich zum Galaxy S25 Ultra zu klein ausfallen (Quelle: AndroidAuthority).

Anfang 2026 soll die neue Galaxy-S26-Serie offiziell enthüllt werden. Spätestens dann erfahrt ihr, was wirklich in den neuen Top-Smartphones steckt.

