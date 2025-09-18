Galaxy S26 Ultra: Samsung könnte nach Jahren Tabu brechen

Ein neues Gerücht zum Samsung Galaxy S26 Ultra sorgt für Unruhe.

Seit Jahren gilt beim Galaxy S Ultra eine eiserne Regel: Qualcomm liefert den Chip, Samsung baut den Rest. Doch jetzt taucht ein Bericht auf, der diese Gewissheit ins Wanken bringt. Angeblich könnte das Galaxy S26 Ultra erstmals seit 2021 wieder einen Exynos-Chip erhalten.

Samsung Galaxy S26 Ultra mit Exynos-Chip?

Darin heißt es, Samsung werde den neuen Exynos 2600 nicht nur in den Modellen Galaxy S26 Pro und Galaxy S26 Edge verbauen, sondern auch im Galaxy S26 Ultra. Der Analyst Park Kang-ho von Daishin Securities habe diese Information bestätigt. Der Exynos 2600 ist Samsungs erster Chip im 2-nm-Verfahren und soll noch in diesem Monat in die Massenproduktion gehen. Sollte er tatsächlich im Ultra landen, wäre es ein Paukenschlag – und das erste Comeback des Exynos in der Ultra-Reihe seit vier Jahren.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, warum dieses Gerücht so viel Staub aufwirbelt. Die letzten Ultra-Modelle setzten auf diese Prozessoren:

Galaxy S21 Ultra: Exynos 2100 oder Snapdragon 888

Galaxy S22 Ultra: Exynos 2200 oder Snapdragon 8 Gen 1

Galaxy S23 Ultra: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Galaxy S24 Ultra: Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Galaxy S25 Ultra: Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Damit wurde der Exynos schrittweise verdrängt. Vor allem Nutzer in Europa hatten jahrelang mit Exynos-Varianten zu kämpfen, die im Vergleich zu den Snapdragon-Versionen schlechtere Performance und Effizienz boten. Der weltweite Umstieg bei den Ultra-Modellen auf Snapdragon hat sicher auch dazu geführt, dass es das beliebteste Modell der Serie ist.

Alles nur ein Missverständnis?

Viele Branchenkenner halten das neue Gerücht für ein Missverständnis. Die Samsung-Experten von SamMobile etwa vermuten, dass es sich um eine Fehlübersetzung handelt – oder dass der Analyst schlicht falsch zitiert wurde. Schließlich gibt es bislang keinerlei Hinweise auf eine Ultra-Version mit Exynos 2600. Stattdessen spricht fast alles dafür, dass Samsung beim Ultra der Linie treu bleibt und weltweit auf den Snapdragon 8 Elite Gen 5 setzt.

Spannend bleibt der Exynos 2600 dennoch: Mit seiner 2-nm-Fertigung könnte er Anfang 2026 der erste Chip dieser Art in einem Smartphone werden. Auch MediaTek arbeitet an einem 2-nm-Chip auf Basis von TSMC-Technologie, doch dessen Start wird erst Ende 2026 erwartet. Für Samsung wäre ein eigener 2-nm-Chip ein Prestigeprojekt, das den Druck auf Qualcomm und TSMC erhöhen könnte – selbst wenn er am Ende nicht im Ultra, sondern nur in anderen Modellen landet.