Galaxy S26 Ultra: Samsung lässt den Vorgänger mit großem Upgrade im Dunkeln stehen

Samsung greift mit dem Galaxy S26 Ultra nach dem Kamera-Thron.

Samsung bereitet sich mit der Galaxy-S26-Serie offenbar auf einen großen Kamera-Sprung vor. Leaks deuten darauf hin, dass das Ultra-Modell gleich drei entscheidende Verbesserungen erhält, die die Bildqualität bei wenig Licht deutlich steigern sollen. Auch das Galaxy S26 Edge, das wohl den Platz des bisherigen Plus-Modells einnimmt, darf sich über ein Kamera-Upgrade freuen.

Samsung rüstet S26-Kameras auf

Schon länger gilt die Ultra-Reihe als das Aushängeschild von Samsung, wenn es um Fotografie geht. Doch in den vergangenen Jahren hatten vor allem Apple und Google bei Nachtaufnahmen die Nase vorn. Mit der kommenden Generation könnte sich das Blatt wenden – zumindest, wenn sich die Leaks bewahrheiten.

Das Herzstück des Galaxy S26 Ultra bleibt die Quad-Kamera mit ihrer 200-Megapixel-Hauptkamera. Doch gleich drei Stellschrauben sollen für mehr Licht sorgen:

Die 200-Megapixel-Hauptkamera soll ihre Blende von f/1.7 auf f/1.4 verbessern.

Das Ultraweitwinkel-Objektiv springt von f/2.2 auf f/1.6.

Auch die Telefoto-Linse mit dreifachem Zoom (50 MP) wird lichtstärker und wechselt von f/2.4 auf f/2.2.

Diese Änderungen mögen auf dem Papier klein wirken, im Alltag bedeuten sie aber: mehr Helligkeit, weniger Rauschen, schärfere Details. Vor allem bei Nachtaufnahmen dürfte das Galaxy S26 Ultra im Vergleich zum Vorgänger damit einen deutlichen Schritt nach vorne machen.

Samsung Galaxy S26 Edge ebenfalls mit Upgrade

Auch das Galaxy S26 Edge soll nicht leer ausgehen. Während die 200-Megapixel-Hauptkamera unverändert bleibt, soll Samsung die bisherige 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera durch einen 50-Megapixel-Sensor ersetzen. Ob auch hier eine lichtstärkere Blende zum Einsatz kommt, ist bisher noch offen (Quelle: Notebookcheck).

Samsung plant die Vorstellung seiner Galaxy-S26-Smartphones für Anfang 2026. Damit würde das Unternehmen in einem besonders umkämpften Jahr antreten: Apple dürfte mit der iPhone-17-Generation erneut stark auf Kameratechnik setzen, und auch chinesische Hersteller wie Xiaomi und Huawei liefern sich ein Wettrennen um die beste Smartphone-Fotografie.

Es wird spannend sein, zu sehen, ob Samsung mit dem Galaxy S26 Ultra im Kamera-Test ganz nach oben kommt. Mit dem aktuellen Modell hat das nicht geklappt.

