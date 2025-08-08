Galaxy S26 Ultra: Samsung macht kleine Änderung, die eine große Wirkung hat

Galaxy S26 Ultra: Mehr Licht für die Nacht – und ein kleines Lade-Upgrade.
Samsung soll beim Galaxy S26 Ultra nicht den Kamerasensor, sondern die Blende überarbeiten – was vor allem Nachtaufnahmen zugutekommen dürfte. Außerdem ist schnelleres Laden im Gespräch.
Galaxy S26 Ultra: Mehr Licht trotz gleicher Hardware
Glaubt man den Berichten eines bekannten Leakers, gibt es beim Galaxy S26 Ultra Grund zur Freude – und ein kleines Déjà-vu. Laut UniverseIce setzt Samsung erneut auf den 200-Megapixel-ISOCELL-HP2-Sensor, der schon im S23 und S25 Ultra steckt. Das klingt erst einmal nach einem Stillstand, die eigentliche Neuerung und die gute Nachricht stecken allerdings in der Blende.
Statt f/1.7 soll das S26 Ultra mit f/1.4 arbeiten. Das bedeutet: Rund 47 % mehr Licht erreicht den Sensor. Das dürfte nicht nur für hellere, klarere Nachtfotos sorgen, sondern auch am Tag schnellere Verschlusszeiten ermöglichen – ideal, um bewegte Motive wie Sport oder Haustiere scharf einzufangen. Damit würde sich das S26 Ultra in Sachen Lichtstärke vor viele Konkurrenten setzen, darunter das Google Pixel 10 Pro (f/1.7) oder das iPhone 16 Pro (f/1.8).
Galaxy S26 Ultra: Von 0 auf fast voll in 30 Minuten
Neben der Kamera sollen auch Komfortfunktionen zulegen. Ein 5.000-mAh-Akku lässt sich angeblich per 60-Watt-Ladung in nur 30 Minuten auf rund 75–80 % bringen. Das reicht zwar nicht ganz an die Ladegeschwindigkeiten chinesischer Topmodelle heran, verkürzt aber die Wartezeit im Alltag deutlich.
Offiziell vorgestellt hat Samsung das S26 Ultra noch nicht – das S25 FE steht ja erst vor der Tür. Sollten sich die Gerüchte bestätigen, dürfte das nächste Ultra-Modell aber vor allem eines können: euch in jeder Lichtlage perfekt in Szene setzen.
Samsung hat dazu bisher keine offiziellen Angaben gemacht. Leaks und Gerüchte sind daher mit der üblichen Vorsicht zu genießen.