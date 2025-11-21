Galaxy S26 Ultra: Samsung verzichtet auf wichtiges Upgrade

Ausgerechnet beim Aushängeschild könnte das Galaxy S26 Ultra von Samsung einen entscheidenden Nachteil haben.

Neue Informationen zum kommenden Samsung Galaxy S26 Ultra deuten darauf hin, dass das Unternehmen bei einer der wichtigsten Komponenten sparen könnte: dem Display. Demnach wird sich an der maximalen Helligkeit des Bildschirms im Vergleich zum Galaxy S25 Ultra nichts ändern. Wie schon beim Vorgänger soll der Wert bei 2.600 Nits stagnieren und damit das dritte Jahr in Folge unverändert bleiben.

Samsung Galaxy S26 Ultra ohne neues Display

Dieser Stillstand ist besonders bemerkenswert, weil die Konkurrenz aus China hier längst einen anderen Weg eingeschlagen hat. Hersteller wie Xiaomi werben bei ihren aktuellen Geräten bereits mit Spitzenhelligkeiten von 3.500 Nits, Vivo soll sogar Modelle mit bis zu 4.500 Nits planen. Damit würde Samsung den Titel für das hellste Display auf dem Markt endgültig verlieren und technologisch mit dem Galaxy S26 Ultra ins Hintertreffen geraten.

Doch die Helligkeit ist anscheinend nicht der einzige Bereich, in dem Samsung auf sichtbare Verbesserungen verzichtet. Informationen einer anderen Quelle besagen, dass das neue AMOLED-Panel weiterhin nur eine Farbtiefe von 8-Bit unterstützen wird. Konkurrenten wie Xiaomi setzen hier bereits auf 12-Bit-Panels, die theoretisch ein Vielfaches an Farben darstellen können und für weichere Übergänge sorgen.

Samsung will Kosten sparen

Die Kritik an den stagnierenden Display-Werten passt zu einem Trend, den Beobachter seit Längerem bei Samsung sehen. Statt großer Hardware-Sprünge konzentriert sich das Unternehmen zunehmend auf eine kostenoptimierte Produktion und kleinere, iterative Verbesserungen.

Ähnliche Diskussionen gab es bereits bei der Kamera-Ausstattung, wo Samsung nach Meinung vieler Experten nicht mehr die absolute Spitze darstellt. Es scheint, als ob der frühere Innovationsführer seinen technischen Vorsprung bewusst aufgibt, um Kosten zu sparen und die Preise stabil halten zu können.

Ob sich die Informationen wirklich bestätigen und Samsung mit dem Galaxy S26 Ultra wirklich nicht mit der Konkurrenz mithalten kann, wird sich Anfang 2026 zeigen.

