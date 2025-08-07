Galaxy S26 Ultra: Samsung zündet den Lade-Turbo

Samsung macht einen gigantischen Schritt nach vorn.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Beim kommenden Galaxy S26 Ultra soll es deutlich mehr Ladegeschwindigkeit geben. Die neue Generation schafft es angeblich, in einer halben Stunde fast komplett aufgeladen zu sein. Im Alltag kann das einen echten Unterschied machen.

Anzeige

Bericht: Samsung Galaxy S26 Ultra lädt viel schneller

Ein bekannter Leaker will erfahren haben, dass das Galaxy S26 Ultra in nur 30 Minuten bis zu 90 Prozent Akkuladung erreichen kann. Er beruft sich dabei auf angeblich offizielle Samsung-Daten, nach denen laut konservativer Schätzung 75 bis 80 Prozent in einer halben Stunde realistisch seien (Quelle: Ice Universe bei Weibo).

Ob die Zahlen tatsächlich direkt von Samsung stammen, lässt sich nicht überprüfen. Sicher ist aber: Das neue Modell soll deutlich schneller laden als der Vorgänger.

Statt mit maximal 45 Watt wie beim Galaxy S25 Ultra soll das neue Gerät mit 60 Watt per Kabel arbeiten. Das bedeutet eine spürbare Verkürzung der Ladezeit: Das S25 Ultra erreicht in 30 Minuten rund 72 Prozent Akkustand, das S26 Ultra könnte bei gleichen Bedingungen also gleich mal ein Viertel schneller sein. Damit würde sich Samsung endlich auf Augenhöhe mit anderen Herstellern bewegen, die aggressiveres Schnellladen schon seit Jahren umsetzen.

Anzeige

Zwar fehlen noch genaue Daten zum vollständigen Ladevorgang von null auf hundert Prozent, doch wenn die 90 Prozent in 30 Minuten stimmen, dürfte die restliche Strecke ebenfalls zeimlich schnell zu bewältigen sein. Nutzer könnten so vielleicht in etwa 45 Minuten eine komplette Ladung schaffen.

S26 Ultra: Lade-Turbo bisher nur ein Gerücht

Bisher hat sich Samsung zum angeblichen Lade-Tempo nicht geäußert. Sollte sich die geleakte Ladezeit bestätigen, würde das Galaxy S26 Ultra sicher für eine noch breiter Käuferschicht interessant sein. Schon eine Viertelstunde an der Steckdose könnten reichen, um den Akku so weit zu laden, dass man locker durch den Tag kommt.