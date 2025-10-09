Galaxy S26 Ultra: Samsungs neue Entscheidung spaltet die Community

Leak zeigt angeblich Samsung Galaxy S26 Ultra in „iPhone-Orange“.

Ein geleakter Dummy des Samsung Galaxy S26 Ultra sorgt derzeit für Aufsehen: Das gezeigte Modell zeigt sich in einem auffälligen Orange, das stark an Apples neues iPhone 17 Pro erinnert – und genau das kommt bei vielen Fans gar nicht gut an. Online hagelt es Spott, Kritik und reichlich Farb-Frust.

Samsung Galaxy S26 Ultra: Ein oranges Déjà-vu?

Auf Reddit kursiert ein Bild, das angeblich Dummy-Modelle des kommenden Galaxy S26 Ultra zeigt. Besonders ins Auge fällt dabei ein intensiver, fast leuchtender Orangeton. Laut dem Leaker stammen die Dummies aus der Zubehörproduktion – also von frühen Modellen, die Hüllenhersteller zur Passformprüfung verwenden.

Während einige Nutzer die mutige Farbwahl begrüßen, wittern andere eine zu deutliche Anlehnung an Apples „Cosmic Orange“ beim iPhone 17 Pro. „Das kann doch nicht ernst gemeint sein“, schreibt ein User. Andere erinnern daran, dass Samsung bereits beim Galaxy S22 Ultra eine orange Variante angeboten hatte – wenn auch in einem deutlich anderen Ton.

Wie glaubwürdig der Leak ist, bleibt fraglich. Die Quelle hat bislang keine verlässliche Erfolgsbilanz, und Dummy-Modelle gelten ohnehin als unzuverlässig, wenn es um finale Farben geht. Gut möglich also, dass dieses „iPhone-Orange“ nie den Weg in den Handel findet. Zusätzlich macht die Vermutung die Runde, dass es sich bei den Bildern um ein KI-Projekt handelt (Quelle: Reddit).

Unter der Haube zeigt sich das S26 Ultra stark

Abseits der Farbdebatte scheint Samsung beim Galaxy S26 Ultra an den richtigen Stellschrauben gedreht zu haben. Erwartet werden rundere Ecken, eine schlankere Silhouette und ein überarbeitetes Kamera-Layout – für ein frischeres Design. Im Inneren soll der neue Snapdragon 8 Elite Gen 5 arbeiten, kombiniert mit 12 GB RAM, 256 GB Speicher und einer 200-Megapixel-Kamera.