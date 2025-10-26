Galaxy S26 Ultra: Schlechte Nachrichten für alle, die sich auf das nächste Samsung-Handy freuen

Das teuerste Samsung Galaxy S26 Ultra könnte ein Bauteil besitzen, das viele lieber meiden würden.

Wer sich auf das kommende Galaxy S26 Ultra freut, dürfte nach den neuesten Berichten einen Dämpfer bekommen. Laut Insidern will Samsung in der gesamten Galaxy-S26-Reihe – einschließlich des Ultra-Modells – erstmals seit vier Jahren vollständig auf den eigenen Exynos-Chip setzen. Damit würde der bisher erwartete Snapdragon 8 Elite Gen 5 aus dem Rennen fliegen.

Samsung Galaxy S26 Ultra mit Exynos-Chip erwartet

Für viele Fans ist das eine bittere Nachricht. Seit Jahren gilt die Snapdragon-Variante als die leistungsstärkere und effizientere Option. Vor allem europäische Nutzer mussten oft mit Exynos-Versionen vorliebnehmen, die im direkten Vergleich schwächer abschnitten. Dass nun auch das Ultra-Modell, Samsungs Vorzeige-Smartphone, auf den Exynos 2600 setzen soll, sorgt daher schon Monate vor der Vorstellung für Unmut.

Dabei klingt der neue Chip auf dem Papier beeindruckend: Laut internen Tests soll der Exynos 2600 bis zu 15 Prozent mehr CPU-Leistung und bis zu 75 Prozent mehr GPU-Power bieten als sein Vorgänger. Die KI-Verarbeitung soll sogar sechsmal schneller sein als bei Apples aktuellem Spitzenchip – und bis zu 30 Prozent besser als beim Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Samsung will diese Leistung angeblich durch ein cleveres Design erreichen: Statt das Modem wie üblich in den Hauptchip zu integrieren, wird es als separates Bauteil umgesetzt. So bleibt mehr Platz für CPU- und GPU-Kerne – ein Trick, der theoretisch für mehr Performance sorgen könnte (Quelle: SamMobile).

Viele haben schlechte Erfahrungen mit Exynos-Chips

Trotz all dieser vielversprechenden Zahlen bleibt Skepsis angebracht. Viele Samsung-Fans haben schlechte Erfahrungen mit früheren Exynos-Generationen gemacht, die unter Überhitzung, höherem Energieverbrauch oder schwächerer Grafikleistung litten. Ob der neue 2-Nm-Chip diese Altlasten endgültig hinter sich lässt, muss sich erst zeigen.

Für Samsung steht viel auf dem Spiel: Das Galaxy S26 Ultra ist traditionell das meistverkaufte Modell der Serie und repräsentiert die Leistungsfähigkeit der gesamten Marke. Wenn der Exynos 2600 die hohen Erwartungen nicht erfüllt, könnte das Vertrauen der Premiumkunden ernsthaft Schaden nehmen – und Qualcomm langfristig doch wieder als Gewinner dastehen.

Ob Samsung mit diesem Schritt mutig in die Zukunft oder in eine riskante Sackgasse steuert, wird sich spätestens Anfang 2026 zeigen, wenn das Galaxy S26 offiziell vorgestellt wird.

