Galaxy S26 Ultra: Selbst Apple überholt Samsung mit neuem iPhone

Ausgerechnet im härtesten Konkurrenzkampf überholt Apple mit dem iPhone 17 Pro Max erstmals Samsung mit dem Galaxy S26 Ultra.

Apple sorgt mit einem Detail für Schlagzeilen: Die Pro-Max-Version des iPhone 17 soll mit einer Batteriekapazität von 5.088 mAh erscheinen. Damit übertrifft Apple erstmals die Flaggschiffe von Samsung, die seit Jahren auf eine feste Größe setzen – auch das kommende Galaxy S26 Ultra.

Apple übertrumpft Samsung bei Akku-Kapazität

Seit dem Galaxy S20 Ultra statten die Koreaner ihre Topmodelle konsequent mit Akkus aus, die eine Kapazität von 5.000 mAh besitzen – ein Wert, der auch beim kommenden Galaxy S26 Ultra Bestand haben soll. Selbst der aktuelle Platzhirsch Galaxy S25 Ultra bietet mit 5.000 mAh keine Überraschung. Während die chinesischen Hersteller Samsung schon längst abgehängt haben, soll Apple das in diesem Jahr auch schaffen.

Das iPhone 17 Pro Max legt 88 mAh auf Samsungs Ultra-Klasse drauf. Für China wird Apple ein leicht kleineres Modell mit 4.823 mAh anbieten. Schon das aktuelle iPhone 16 Pro Max lag mit 4.686 mAh nah am Galaxy S25 Ultra dran. Der Sprung auf über 5.000 mAh markiert also nicht nur eine Evolution, sondern eine klare Kampfansage.

iPhones viel effizienter als Samsung-Handys

Der Schritt könnte Apple einen spürbaren Vorteil verschaffen. Zwar ist der Unterschied auf dem Papier gering, in der Praxis erzielt jede mAh mehr Akkulaufzeit. Da iPhones zusätzlich durch die effiziente Kombination aus Chips und Software punkten, dürfte sich die verbesserte Kapazität noch deutlicher bemerkbar machen und das Galaxy S26 Ultra in den Schatten stellen.

Samsung wiederum soll beim Galaxy S26 Ultra offenbar nicht auf mehr Batteriegröße, sondern auf schnelleres Laden und ein dünneres Gehäuse setzen. Erste Leaks deuten darauf hin, dass die Geschwindigkeit gegenüber den Vorgängern von 45 auf 60 Watt deutlich anziehen könnte.

Einen kleinen Haken gibt es bei der Geschichte noch. Nur die reine eSIM-Version des iPhone 17 Pro Max soll mit dem über 5.000 mAh großen Akku kommen. Das Modell mit SIM-Slot soll auf 4.823 mAh kommen.