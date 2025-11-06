Galaxy S26 Ultra: So schnell lädt das neue Samsung-Flaggschiff wirklich

Samsungs Galaxy S26 Ultra lädt schneller und smarter.

Samsung legt beim kommenden Galaxy S26 Ultra spürbar nach – zumindest, wenn es ums Laden geht. Während frühere Modelle in der Praxis kaum an die beworbenen 45 Watt herankamen, zeigen neue Debug-Tests nun, dass der Konzern seine Ladeleistung tatsächlich verbessert hat. Das Flaggschiff soll über ein optimiertes PPS-Protokoll bis zu 55 Watt liefern – und das nicht nur für Sekundenbruchteile.

Samsung Galaxy S26 Ultra lädt schneller

In den ersten 15 Prozent der Akkuladung zieht das Galaxy S26 Ultra laut den Tests konstant 55 Watt Leistung. Danach fällt die Kurve sanft ab, behält aber noch rund 70 Prozent der ursprünglichen Geschwindigkeit – also etwa 45 Watt. Damit schließt Samsung zumindest etwas zur chinesischen Konkurrenz auf, die schon länger deutlich schneller lädt. Der Unterschied: Samsung setzt weiterhin auf thermisch konservative und akkuschonende Ladekurven statt auf maximale Spitzenwerte.

Offiziell ist noch offen, mit welcher Zahl Samsung werben wird. Bisher ist von „60-Watt-Fast-Charging“ die Rede – eine Marketingrunde Zahl, die jedoch nicht ganz der Realität entsprechen würde. Technisch gesehen liegt die reale Ladeleistung knapp darunter, doch im Alltag dürfte der Unterschied kaum ins Gewicht fallen.

Ladekurve ist entscheidend

Denn das entscheidende Upgrade steckt in der Stabilität der neuen Ladekurve. Während ältere Galaxy-Ultra-Modelle nach wenigen Minuten drastisch abbremsten, soll das Galaxy S26 Ultra die Leistung nun über einen längeren Zeitraum halten. Das könnte bedeuten, dass Nutzer künftig deutlich schneller auf 50 Prozent Ladung kommen – ohne übermäßige Wärmeentwicklung oder Akkustress.

Für Samsung wäre das ein spürbarer Fortschritt: Erstmals seit Jahren könnte das Unternehmen im Schnelllade-Wettrennen wieder mitreden. Nicht durch rohe Wattzahlen, sondern durch ein intelligentes Energiemanagement, das Leistung und Langlebigkeit besser ausbalanciert als zuvor. Anfang 2026 wird die Vorstellung erwartet. Dann erfahrt ihr die harten Fakten.