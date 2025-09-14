Galaxy S26 Ultra: Spart Samsung hier auf Kosten der Nutzer?

Ein Leak zum Galaxy S26 Ultra deutet auf ein Kamera-Downgrade hin.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Zum kommenden Samsung-Flaggschiff gibt es neue Gerüchte, die gerade für Kamera-Fans nicht gerade erfreulich klingen: Ein bekannter Leaker behauptet, dass das Galaxy S26 Ultra bei seiner beliebten 3x-Zoom-Kamera schlechter ausgestattet sein könnte als das aktuelle Modell. Das würde sich durchaus auf die Fotoqualität auswirken.

Anzeige

Gerücht zum S26 Ultra: Weniger Pixel, weniger Licht

Leaker @UniverseIce berichtet, Samsung plane beim S26 Ultra ein neues 12-MP-Teleobjektiv, das jedoch auf 10 MP beschnitten werden soll. Klingt nach einem kleinen Unterschied, könnte aber deutliche Folgen haben.

Der Sensor soll kleiner ausfallen und mit 1,0-µm-Pixeln weniger Licht einfangen als beim Vorgänger. Im Klartext: 3x-Zoom-Fotos könnten bei wenig Licht sichtbar an Qualität verlieren, somit matschiger wirken als noch beim Galaxy S25 Ultra.

Anzeige

Zum Vergleich: Das aktuelle S25 Ultra setzt auf den Sony IMX754 mit größeren Pixeln und einem etwas größeren Sensor. Der mögliche Wechsel wirkt daher eher wie eine Sparmaßnahme als ein Upgrade – zumal das Kamera-Modul des S26 Ultra sogar wuchtiger werden soll.

Konkurrenz legt vor – Samsung rudert zurück?

Das Leak taucht kurz nach Apples iPhone-17-Enthüllung auf, bei der Tele- und Selfie-Kameras ein Upgrade erhalten haben. Während Apple also nachlegt, soll Samsung beim Telezoom zurückrudern. Ob die 200-MP-Hauptkamera und ein verbessertes 5x-Periskop das auffangen können, bleibt abzuwarten.

Parallel gibt es weitere Gerüchte: So sollen das Galaxy S26 Pro und Edge weiterhin nur mit 25 Watt laden – ein Tempo, das im Jahr 2025 fast schon „Retro-Vibes“ hat.

Auch wenn @UniverseIce als einer der zuverlässigsten Leaker gilt, ist Vorsicht angebracht. Er hat sich zuletzt offen gegen das Samsung-Management positioniert und sogar den Rücktritt mehrerer Verantwortlicher gefordert. Das macht seine Infos spannend – aber nicht ganz frei von möglicher Voreingenommenheit (Quelle: UniverseIce@X)