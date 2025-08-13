Galaxy Tab S11: Samsung-Tablet hat einen versteckten Nachteil

Bei seinem Top-Tablet geht Samsung einen Kompromiss ein.

In diesem Jahr hat Samsung noch einige Neuheiten in der Hinterhand. Neben dem Handy Galaxy S25 FE stehen auch mehrere Tablets in den Startlöchern. Offizielle Angaben aus einer EU-Datenbank liefern jetzt spannende Einblicke in die Tab-S11-Reihe.

Galaxy Tab S11: Längere Laufzeit, aber Akku verschleißt schneller

Das Galaxy Tab S11 soll mit einer Akkuladung bis zu 81 Stunden durchhalten, das Ultra-Modell sogar bis zu 95 Stunden. Damit könnten die Tablets tagelang ohne Steckdose auskommen. Das wäre ein klares Plus gegenüber den Vorgängermodellen.

Der Haken zeigt sich bei der Haltbarkeit. Laut EU-Label sind nur noch 1.200 Ladezyklen möglich, bevor die Kapazität auf unter 80 Prozent sinkt (Quelle: Android Headlines). Zum Vergleich: Die vorherige Generation kam auf 2.000 Ladezyklen. Wer das Tablet täglich nutzt, muss also deutlich früher mit einem spürbar schwächeren Akku rechnen.

Ganz anders das günstigere Galaxy Tab S10 Lite. Es hält mit knapp 88 Stunden Laufzeit fast genauso lange durch wie das S11, bietet aber die doppelte Zyklenzahl. Allerdings ist es mit einer IP42-Zertifizierung weniger gut gegen Staub und Wasser geschützt. Das ist ein wichtiger Punkt, den man vor dem Kauf im Hinterkopf behalten sollte.

Galaxy S25 FE bleibt Dauerläufer

Auch beim Handy Galaxy S25 FE gibt es anscheinend leichte Verbesserungen. Die Akkulaufzeit steigt laut Label auf 42 Stunden und 37 Minuten. Der Unterschied zum Vorgängermodell fällt zwar gering aus, dürfte in der Praxis aber für ein paar zusätzliche Stunden sorgen. Mit IP68-Zertifizierung und 2.000 Ladezyklen kombiniert es Robustheit mit ordentlicher Langzeitnutzung.

Samsung wird das S25 FE voraussichtlich im September präsentieren. Die neuen Tablets werden zum Jahresende erwartet. Käufer müssen sich daher vorab die Frage stellen: Lieber ein Tablet, das im Alltag extrem lange durchhält, oder eines, das viele Jahre ohne spürbaren Akkuverschleiß auskommt?