Galaxy Tab S11 (Ultra): Samsungs neue Premium-Tablets im Hands-On-Video

Samsung zeigt endlich seine neuen High-End-Tablets.

Samsung hat seine neuen Tablets präsentiert – dieses Jahr geht das südkoreanische Unternehmen mit einem Galaxy Tab S11 und einem Galaxy Tab S11 Ultra an den Start. Ein S11 Plus soll es dieses Jahr nicht geben. Im Vergleich zu 2024 ist das aber nicht die einzige Veränderung.

Samsung stellt Galaxy Tab S11 und S11 Ultra vor

Das Galaxy Tab S11 hat im Vergleich zu seinem direkten Vorgänger, dem Galaxy Tab S9, einige Verbesserungen an Bord. Das Tablet ist dünner, leichter, arbeitet schneller, hat ein helleres Display und bis zu 512 GB Speicher zur Verfügung. Es wird sowohl als Wi-Fi als auch als 5G-Version erhältlich sein.

Die wichtigsten Features vom Galaxy Tab S11:

11 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln und bis zu 120 Hz adaptive Bildwiederholfrequenz.

Helligkeit: 1.600 Nits (1.000 Nits Peak / HBM)

Gewicht: 469 g (Wi-Fi), 471 g (5G)

Prozessor: Dimensity 9400+ (3 nm)

Akku: 8.400 mAh mit 45-W-Schnellladen-Funktion

Hauptkamera: 13 MP. Frontkamera: 12 MP Ultra-Weitwinkel

Fingerabdruckscanner im Display.

RAM: 12 GB. Interner Speicher: 128 GB, 256 GB oder 512 GB verfügbar.

Betriebssystem: Android 16 mit Samsungs One UI 8.

Erhältlich in den Farben grau und silber.

Preis: Wi-Fi-Version ab 899 Euro, 5G-Version ab 1049 Euro.

Das Galaxy Tab S11 mit Keyboard-Cover. (© Severin Pick / GIGA)

Auch das Galaxy Tab S11 Ultra hat sich im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem S10 Ultra, verbessert. Es ist mit nur 5,1 mm das bislang dünnste Samsung-Tablet überhaupt und rund 30 Gramm leichter als das S10 Ultra. Es ist ebenfalls heller und hat einen etwas stärkeren Akku.

Die wichtigsten Features vom Galaxy Tab S11 Ultra:

14,6 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln, Anti-Reflection-Feature und bis zu 120 Hz adaptiver Bildwiederholfrequenz.

Helligkeit: 1.600 Nits (1.000 Nits Peak / HBM)

Gewicht: 690 g (Wi-Fi), 695 g (5G)

Prozessor: Dimensity 9400+ (3nm)

Akku: 11.600 mAh mit 45-W-Schnellladefunktion.

Fingerabdruckscanner im Display.

Spitzenmodell mit 16 GB RAM und 1 TB internem Speicher. Alternativ bieten zwei Varianten je 12 GB RAM und 256 GB oder 512 GB.

Betriebssystem: Android 16 mit Samsungs One UI 8.

Erhältlich in den Farben grau und silber.

Preis: Wi-Fi-Version ab 1.339 Euro, 5G-Version ab 1.449 Euro.

Samsung bringt Zubehör für neue S11-Tablets raus

Neben der aufgemotzten Hardware setzt Samsung auch bei seinen neuesten Tablets voll auf KI und integriert diverse Galaxy-AI-Features in den S11-Modellen. Über das Drücken der Seitentaste könnt ihr der Samsung-KI Fragen stellen, die KI funktioniert über verschiedene Apps hinweg und Ergebnisse eurer KI-Arbeit könnt ihr automatisch in Samsung Notes einfügen lassen.

Beide Galaxy-Tablets werden mit dem neuen S Pen ausgeliefert. Samsung stellt zudem noch weiteres, optionales Zubehör für die S11-Modelle zur Verfügung. Es sind vier verschiedene Cover-Versionen in unterschiedlichen Farben erhältlich, darunter auch das Keyboard Cover und das Keyboard Slim Cover, die jeweils eine Tastatur enthalten.