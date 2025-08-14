Galaxy-Tipp: In dieser Taste steckt verborgenes Potenzial

Seit dem Galaxy S20 hat Samsung die klassische Power-Taste zur vielseitigen Funktionstaste umgewandelt. Je nach Modell und Einstellung kann sie Apps starten, Sprachassistenten aktivieren oder das Smartphone ausschalten – und mit dem Galaxy S25 übernimmt nun der KI-Assistent Gemini das Kommando.

Wo ihr die Funktionstaste bei Samsung findet

Die Funktionstaste befindet sich bei den meisten Samsung-Smartphones am rechten Gehäuserand unterhalb der Lautstärketasten. Sie wird auch als Seitentaste oder Power-Button bezeichnet und hat ein paar wirklich nützliche Funktionen auf Lager.

Diese Funktionen bietet die Seitentaste

Kurz drücken: Bildschirm ausschalten.

Doppeltippen: Schnellstart einer App , zum Beispiel Kamera oder WhatsApp.

, zum Beispiel Kamera oder WhatsApp. Langes Drücken: Aktiviert den Sprachassistenten. Bei aktuellen Modellen ist das Gemini.

So belegt ihr die Samsung-Funktionstaste neu

Natürlich könnt ihr der Funktionstaste auch eine eigene Belegung verpassen. Die Auswahl reicht von App-Verknüpfungen bis zur klassischen Ausschalten-Option. Und so geht’s:

Öffnet die Einstellungen.

Tippt auf „Erweiterte Funktionen“.

Wählt „Funktionstaste“.

Legt fest, was beim Doppeldruck oder langen Drücken passieren soll.

In unserem Video haben wir für euch nochmal zusammengefasst, was sich mit der Taste alles anstellen lässt:

Gemini statt Bixby: Das ist neu bei aktuellen Galaxy-Modellen

Seit der Galaxy-S25-Serie startet beim langen Drücken der Seitentaste nicht mehr Bixby, sondern Googles KI-Assistent Gemini.

Gemini kann euch das digitale Leben mit vielen kleinen Kniffen erleichtern, zum Beispiel so:

systemübergreifend Apps steuern

Nachrichten schreiben

Termine anlegen

Informationen suchen

Übrigens: Auch Modelle wie das Galaxy A56 5G oder A36 5G erhalten die Gemini-Integration per Update.

Samsung Galaxy über Seitentaste ausschalten

Um ein versehentliches Ausschalten zu vermeiden, ist die Funktion meist durch gleichzeitiges Drücken von Leiser- und Seitentaste gesichert. Wer möchte, kann in den Einstellungen unter „Drücken und Halten“ festlegen, dass die Funktionstaste allein das Ausschaltmenü öffnet.

Fazit: Die Samsung-Funktionstaste bleibt – und wird immer smarter

Ob zum schnellen App-Start, für den Sprachassistenten oder zum Ausschalten: Die Funktionstaste am Samsung-Smartphone ist längst mehr als nur ein Power-Button. Mit der Einführung von Gemini gewinnt sie weiter an Bedeutung – vor allem für Nutzer, die ihr Gerät effizient per Sprache steuern wollen. Und der Trend zeigt: In kommenden Modellen wird sie noch stärker zum Dreh- und Angelpunkt für smarte Features.