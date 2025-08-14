Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Android
  4. Galaxy-Tipp: In dieser Taste steckt verborgenes Potenzial

Galaxy-Tipp: In dieser Taste steckt verborgenes Potenzial

Martin Maciej
Martin Maciej,
3 min Lesezeit
Samsung Galaxy S25 und Galaxy S25 Ultra Smartphones Galaxy S25
Die Funktionstaste bei Samsung-Smartphones ermöglicht den schnellen Zugriff auf Apps und Assistenten. (© IMAGO / NurPhoto / Bearbeitung GIGA)
Anzeige

Seit dem Galaxy S20 hat Samsung die klassische Power-Taste zur vielseitigen Funktionstaste umgewandelt. Je nach Modell und Einstellung kann sie Apps starten, Sprachassistenten aktivieren oder das Smartphone ausschalten – und mit dem Galaxy S25 übernimmt nun der KI-Assistent Gemini das Kommando.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Wo ihr die Funktionstaste bei Samsung findet
  2. 2.Diese Funktionen bietet die Seitentaste
  3. 3.So belegt ihr die Samsung-Funktionstaste neu
  4. 4.Gemini statt Bixby: Das ist neu bei aktuellen Galaxy-Modellen
  5. 5.Samsung Galaxy über Seitentaste ausschalten
  6. 6.Fazit: Die Samsung-Funktionstaste bleibt – und wird immer smarter

Wo ihr die Funktionstaste bei Samsung findet

Die Funktionstaste befindet sich bei den meisten Samsung-Smartphones am rechten Gehäuserand unterhalb der Lautstärketasten. Sie wird auch als Seitentaste oder Power-Button bezeichnet und hat ein paar wirklich nützliche Funktionen auf Lager.

Anzeige

Diese Funktionen bietet die Seitentaste

  • Kurz drücken: Bildschirm ausschalten.
  • Doppeltippen: Schnellstart einer App, zum Beispiel Kamera oder WhatsApp.
  • Langes Drücken: Aktiviert den Sprachassistenten. Bei aktuellen Modellen ist das Gemini.

So belegt ihr die Samsung-Funktionstaste neu

Natürlich könnt ihr der Funktionstaste auch eine eigene Belegung verpassen. Die Auswahl reicht von App-Verknüpfungen bis zur klassischen Ausschalten-Option. Und so geht’s:

  • Öffnet die Einstellungen.
  • Tippt auf „Erweiterte Funktionen“.
  • Wählt „Funktionstaste“.
  • Legt fest, was beim Doppeldruck oder langen Drücken passieren soll.
Anzeige

In unserem Video haben wir für euch nochmal zusammengefasst, was sich mit der Taste alles anstellen lässt:

Poster

Gemini statt Bixby: Das ist neu bei aktuellen Galaxy-Modellen

Seit der Galaxy-S25-Serie startet beim langen Drücken der Seitentaste nicht mehr Bixby, sondern Googles KI-Assistent Gemini.
Gemini kann euch das digitale Leben mit vielen kleinen Kniffen erleichtern, zum Beispiel so:

  • systemübergreifend Apps steuern
  • Nachrichten schreiben
  • Termine anlegen
  • Informationen suchen
Anzeige

Übrigens: Auch Modelle wie das Galaxy A56 5G oder A36 5G erhalten die Gemini-Integration per Update.

Samsung Galaxy über Seitentaste ausschalten

Um ein versehentliches Ausschalten zu vermeiden, ist die Funktion meist durch gleichzeitiges Drücken von Leiser- und Seitentaste gesichert. Wer möchte, kann in den Einstellungen unter „Drücken und Halten“ festlegen, dass die Funktionstaste allein das Ausschaltmenü öffnet.

Lesenswert

Fazit: Die Samsung-Funktionstaste bleibt – und wird immer smarter

Ob zum schnellen App-Start, für den Sprachassistenten oder zum Ausschalten: Die Funktionstaste am Samsung-Smartphone ist längst mehr als nur ein Power-Button. Mit der Einführung von Gemini gewinnt sie weiter an Bedeutung – vor allem für Nutzer, die ihr Gerät effizient per Sprache steuern wollen. Und der Trend zeigt: In kommenden Modellen wird sie noch stärker zum Dreh- und Angelpunkt für smarte Features.

Anzeige