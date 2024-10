Galaxy Watch 6: Samsung hat riesiges Software-Update fertig

Samsung hat in den letzten Wochen nach der Vorstellung der Galaxy Watch 7 fleißig an einem großen Software-Update für die älteren Smartwatches gearbeitet. Jetzt wurde One UI 6 Watch auf Basis von Wear OS 5 für die Galaxy Watch 6 fertiggestellt. In zwei Ländern hat der Rollout auch schon begonnen.

Samsung Galaxy Watch 6 erhält Wear OS 5

Samsung hat mit der neuen Smartwatch-Generation direkt One UI 6 Watch und Wear OS 5 eingeführt. Bisher gab es die neue Software nur auf der Galaxy Watch 7 und Galaxy Watch Ultra (Test). Das ist jetzt vorbei, denn Samsung hat den Beta-Test der neuen Software auf der Galaxy Watch 6 offiziell beendet und damit begonnen, die finale Version zu verteilen (Quelle: SamMobile).

Dort, wo der Beta-Test durchgeführt wurde, also in Südkorea und in den USA, können Besitzerinnen und Besitzer der Galaxy Watch 6 ab sofort die finale Version von One UI 6 Watch und Wear OS 5 installieren. Damit wird die etwas ältere Smartwatch auf das Level der Galaxy Watch 7 und Galaxy Watch Ultra gebracht.

Zu den größten Neuerungen gehören:

Ein neu gestaltetes Quick Panel

Die Benachrichtigungskarten wurden überarbeitet

Es gibt eine neue Schriftart

Der KI-gestützte Energy Score verbessert die Health-Funktionen

Ihr erhaltet eine bessere Schlafanalyse

Ihr könnt eigene Trainings zusammenstellen

Die Gestensteuerung wurde erweitert (Double Pinch)

Das Always-On-Display ist nun berührungsempfindlich

uvm.

Auch wenn das Software-Update für die Galaxy Watch 6 zunächst nur in den USA und Südkorea verfügbar ist, wird es in absehbarer Zeit auch in Deutschland erscheinen. Sobald das passiert, werden wir euch informieren.

Ältere Samsung-Uhren werden folgen

Samsung wird One UI 6 Watch und Wear OS 5 aber nicht nur für die Galaxy Watch 6 bereitstellen, sondern auch für Uhren wie die Galaxy Watch 5 und Galaxy Watch 4. Besitzt ihr eine der älteren Smartwatches, könnt ihr euch bald auch über ein dickes Software-Update freuen.

Im Video könnt ihr euch anschauen, was euch mit One UI 6 Watch und Wear OS 5 auf den neuen Samsung-Uhren erwartet:

