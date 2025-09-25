Galaxy Watch 6: Samsung spendiert ersten Smartwatch-Besitzern riesiges Software-Update

Samsung hat seine älteren Smartwatches nicht vergessen.

Samsung hat ein neues Kapitel für seine Galaxy-Watch-Nutzer aufgeschlagen. Nach dem Start der finalen Version von One UI 8 Watch für die Galaxy Watch Ultra öffnet das Unternehmen nun das Beta-Programm für die Galaxy Watch 6 und die Galaxy Watch 6 Classic. Damit können erstmals auch Besitzerinnen und Besitzer dieser Modelle in die nächste Generation der Software eintauchen – mit vielen frischen Funktionen, aber auch mit dem Risiko von Kinderkrankheiten.

Samsung Galaxy Watch 6 (Classic) erhält großes Software-Update

Der Sprung auf One UI 8 Watch bringt gleichzeitig Wear OS 6 mit sich. Das Update ist weit mehr als ein reines Design-Refresh – es steckt voller Neuerungen. Mit der „Now Bar“ erhalten Nutzer eine zusätzliche Navigationshilfe, die Bedienung soll flüssiger werden. Neue Zifferblätter und eine überarbeitete App-Launcher-Ansicht schaffen Abwechslung am Handgelenk. Auch die Gestensteuerung wird weiter ausgebaut: Mit mehr Finger-Pinch-Optionen reagiert die Uhr noch direkter auf kleine Bewegungen.

Dazu kommen Features, die den Alltag erleichtern sollen. Eine neue Ladeanimation zeigt den Fortschritt schon beim Auflegen der Uhr. Mehrere Widgets lassen sich in einem Tile kombinieren, was die Übersicht verbessert. „Bedtime Guidance“ unterstützt einen gesünderen Schlafrhythmus, während erweiterte Achtsamkeitsfunktionen und Empfehlungen für passende Zifferblätter den persönlichen Stil betonen.

Der Einstieg in die Beta ist simpel: Über die Samsung-Members-App registriert ihr euch für das Programm, danach steht die Testsoftware in der Galaxy-Wearable-App unter den Einstellungen zum Download bereit. Wichtig ist allerdings die Warnung: Beta bedeutet unfertig. Performance-Probleme, Abstürze oder Bugs sind in dieser Phase nicht die Ausnahme, sondern Teil der Entwicklung.

Bisher nur in Südkorea

Teilnehmen dürfen aktuell nur Nutzer in Südkorea, die eine Bluetooth-Version der Uhr besitzen. Zwar ist das Programm noch lokal beschränkt, doch Samsung dürfte den Testlauf bald auf weitere Märkte ausweiten (Quelle: SamMobile).

Mit jeder neuen Beta-Version rückt ein globaler Rollout näher. Für alle, die Geduld haben, heißt das: Die Galaxy Watch 6 wird schon bald in neuem Glanz erstrahlen – stabil, rund und voller Möglichkeiten. Sobald die finale Version da ist, werden wir euch informieren.