Galaxy Watch 7 bekommt ein Update spendiert, das es in sich hat

Samsung bringt One UI 8 Watch auf Basis von Wear OS 6 für die Galaxy Watch 7.

In Südkorea können Beta-Tester ab sofort das neue One UI 8 Watch für die Galaxy Watch 7 herunterladen. Das Update überzeugt nicht nur mit einem frischen Design, sondern auch mit neuen Fitness-Funktionen und einer überarbeiteten Bedienung (Quelle: Sammobile).

Samsung: Galaxy Watch 7: Neues Design trifft auf smarte Features

Vor drei Monaten startete die Beta, nun verteilt Samsung die stabile Version von One UI 8 Watch – zunächst jedoch nur in Südkorea. Das Update basiert auf Wear OS 6 und trägt die Firmware-Version L310XXU1BYI4, inklusive des aktuellen Sicherheits-Updates von September 2025. Mit voraussichtlich rund 2 GB fällt der Download recht groß aus, bietet dafür aber zahlreiche Neuerungen. Fitness-Liebhaber kommen besonders auf ihre Kosten:

Antioxidant Index : Gibt Hinweise auf den körperlichen Stresslevel.

: Gibt Hinweise auf den körperlichen Stresslevel. Bedtime Guidance : Verbessert die Schlafanalyse.

: Verbessert die Schlafanalyse. Running Coach : Passt Trainings dynamisch an.

: Passt Trainings dynamisch an. Vascular Load: Hilft, das Belastungs-Niveau beim Training besser einzuschätzen.

Mehr Kontrolle direkt am Handgelenk

Auch abseits des Sports gibt es einige Verbesserungen, die sich durchaus sehen lassen können:

Now Bar zeigt alle laufenden Aktivitäten übersichtlich an – von Workouts bis zur Musik.

zeigt alle laufenden Aktivitäten übersichtlich an – von Workouts bis zur Musik. Multi-Widget-Tiles und erweiterte Doppeltipp-Gesten für eine bequemere Bedienung.

für eine bequemere Bedienung. Neue Lade-Animationen , überarbeitete Benachrichtigungen und eine personalisierte App-Übersicht.

, überarbeitete und eine Zusätzliche Watchfaces für mehr Individualität.

Während die Galaxy Watch 8 bereits mit Wear OS 6 auf den Markt kam, holt die Watch 7 jetzt nach. Kürzlich wurde außerdem die Galaxy Watch 6 ausgestattet. Weitere Modelle sollen noch folgen.

Noch ist das Update ausschließlich in Südkorea verfügbar, ein internationaler Rollout dürfte aber in Kürze starten. Dann können auch hierzulande Nutzer One UI 8 Watch auf ihrer Galaxy Watch 7 genießen – mit frischem Look, smarter Steuerung und neuen Tools für Fitness-Enthusiasten.