Galaxy Watch 7 bekommt ein Update spendiert, das es in sich hat

Samsung bringt One UI 8 Watch auf Basis von Wear OS 6 für die Galaxy Watch 7.
In Südkorea können Beta-Tester ab sofort das neue One UI 8 Watch für die Galaxy Watch 7 herunterladen. Das Update überzeugt nicht nur mit einem frischen Design, sondern auch mit neuen Fitness-Funktionen und einer überarbeiteten Bedienung (Quelle: Sammobile).
Samsung: Galaxy Watch 7: Neues Design trifft auf smarte Features
Vor drei Monaten startete die Beta, nun verteilt Samsung die stabile Version von One UI 8 Watch – zunächst jedoch nur in Südkorea. Das Update basiert auf Wear OS 6 und trägt die Firmware-Version L310XXU1BYI4, inklusive des aktuellen Sicherheits-Updates von September 2025. Mit voraussichtlich rund 2 GB fällt der Download recht groß aus, bietet dafür aber zahlreiche Neuerungen. Fitness-Liebhaber kommen besonders auf ihre Kosten:
- Antioxidant Index: Gibt Hinweise auf den körperlichen Stresslevel.
- Bedtime Guidance: Verbessert die Schlafanalyse.
- Running Coach: Passt Trainings dynamisch an.
- Vascular Load: Hilft, das Belastungs-Niveau beim Training besser einzuschätzen.
Mehr Kontrolle direkt am Handgelenk
Auch abseits des Sports gibt es einige Verbesserungen, die sich durchaus sehen lassen können:
- Now Bar zeigt alle laufenden Aktivitäten übersichtlich an – von Workouts bis zur Musik.
- Multi-Widget-Tiles und erweiterte Doppeltipp-Gesten für eine bequemere Bedienung.
- Neue Lade-Animationen, überarbeitete Benachrichtigungen und eine personalisierte App-Übersicht.
- Zusätzliche Watchfaces für mehr Individualität.
Während die Galaxy Watch 8 bereits mit Wear OS 6 auf den Markt kam, holt die Watch 7 jetzt nach. Kürzlich wurde außerdem die Galaxy Watch 6 ausgestattet. Weitere Modelle sollen noch folgen.
Noch ist das Update ausschließlich in Südkorea verfügbar, ein internationaler Rollout dürfte aber in Kürze starten. Dann können auch hierzulande Nutzer One UI 8 Watch auf ihrer Galaxy Watch 7 genießen – mit frischem Look, smarter Steuerung und neuen Tools für Fitness-Enthusiasten.