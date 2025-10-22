Galaxy XR ist da: Samsung und Google starten mit Smartphone-Nachfolger durch

Samsung hat in Kooperation mit Google eine Brille vorgestellt, die euer Handy ersetzt – und vielleicht die Art, wie ihr das Internet erlebt, für immer verändert.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Nach Jahren der Spekulation und zahllosen Prototypen zieht Samsung endlich den Vorhang auf: Mit der Galaxy XR will der Konzern die nächste große Geräteklasse nach dem Smartphone etablieren. Gemeinsam mit Google und Qualcomm bringt Samsung ein Mixed-Reality-Headset auf den Markt, das die Grenzen zwischen digitaler und physischer Welt verschwimmen lässt – und das ganz ohne Kabelsalat. Oben im Video könnt ihr euch die Galaxy XR in Aktion ansehen.

Anzeige

Samsung Galaxy XR ist da

Optisch orientiert sich Samsung an der Vision Pro von Apple. (© Samsung / Bearbeitung: GIGA)

Die Galaxy XR läuft mit Android XR, einer neuen Variante des Google-Betriebssystems, das speziell für räumliche Computer entwickelt wurde. Im Inneren arbeitet ein Snapdragon-XR2+-Gen-2-Chip, der hochauflösende 4K-OLED-Displays pro Auge befeuert und zugleich Eye-Tracking sowie präzises Hand-Tracking ermöglicht. Damit will Samsung nicht nur Apple und dessen Vision Pro Paroli bieten, sondern auch den Beweis antreten, dass Mixed Reality längst kein Nerd-Spielzeug mehr ist.

Anzeige

Mit der Galaxy XR positioniert sich Samsung deutlich im Premium-Segment. Das Headset ist kompakt, leicht und in das bekannte Galaxy-Ökosystem integriert – vom Smartphone bis zum SmartThings-Hausnetzwerk. Fotos, Apps oder Videos lassen sich kabellos in den Raum projizieren, Meetings oder Spiele laufen direkt vor den Augen. Das Ziel: Ein vollständig immersives Erlebnis, das das klassische Smartphone überflüssig macht.

Alle von Android bekannten Apps sollen auf Galaxy XR und Android XR laufen. (© Google / Samsung)

Dabei ist die Galaxy XR kein Schnellschuss. Samsung hatte schon 2017 mit dem Gear VR experimentiert, damals allerdings noch in Verbindung mit Smartphones. Die neue Generation ist dagegen ein autonomes Gerät – eher Computer als Brille – und markiert Samsungs Rückkehr in einen Markt, der gerade erst wieder Fahrt aufnimmt.

Anzeige

Samsung entwickelt sich weiter

Experten sehen in der Galaxy XR vor allem eines: einen strategischen Schritt, um Android auch in die Welt der räumlichen Computer zu bringen. Während Apple mit Vision OS auf ein geschlossenes System setzt, baut Google gemeinsam mit Samsung und Qualcomm an einer offenen Plattform für XR-Geräte. Das könnte den entscheidenden Unterschied machen – vor allem für Entwickler, die eigene Mixed-Reality-Apps auf den Markt bringen wollen.

Die Galaxy XR ist ab heute in den USA und Südkorea erhältlich – zu einem Preis von 1.799 US-Dollar oder alternativ im Abo für 149 Dollar pro Monat. Wer das volle Set will, kann Zubehör direkt dazukaufen: Das Galaxy XR Travel Case und der Galaxy XR Controller kosten jeweils 249,99 US-Dollar. Damit ist klar – Samsung zielt mit seinem XR-Headset nicht auf die breite Masse, sondern auf Technik-Enthusiasten, die bereit sind, für den Blick in die Zukunft tief in die Tasche zu greifen (Quelle: Samsung).

Ich würde es ausprobieren Bisher handelt es sich bei der Galaxy XR um eine erste Generation. Die würde ich schon gerne ausprobieren. Wirklich interessant dürften solche Geräte erst in den kommenden Jahren werden, wenn der Preis sinkt, die Hardware weiter optimiert wird und wirklich alles damit machbar ist, was heute noch mit dem Smartphone passiert. Ich persönlich bin offen für die Entwicklung. Peter Hryciuk

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.